« GPT-4 est plus créatif que les modèles précédents, il hallucine beaucoup moins et il est moins biaisé », déclare Sam Altman le fondateur d’OpenAI. Ses capacités sauteront davantage aux yeux des utilisateurs « lorsque la complexité de la tâche atteint un seuil suffisant ».

Concrètement, cette nouvelle version est qualifiée de multimodal, c’est-à-dire qu’elle est capable d’analyser un son, une image ou une courte vidéo qui serait envoyé par un utilisateur et de formuler sa réponse sous une forme textuelle, ou renvoyer des montages visuels et audio qui sont entièrement générés par le programme IA. Si vous recherchez une recette de cuisine par exemple, vous pouvez envoyer uniquement la photo des ingrédients que vous voulez utiliser et demander à GPT-4 de confectionner un plat original à base de ces ingrédients. Il est possible également de poster un simple croquis pour créer une page web. GPT-4 se charge alors de générer le code informatique correspondant à cette description visuelle.

Avec GPT-4, il devient « difficile de ne pas voir une révolution majeure, dans l'informatique et bien au-delà », tweete Gilles Babinet qui est le co-président en France du Conseil national du numérique.

La jeune pousse californienne et son partenaire Microsoft préviennent toutefois que GPT-4 expose ses utilisateurs à des risques similaires aux précédents modèles, comme des codes informatiques erronés, des informations fausses, des réponses incomplètes, des textes empreints de préjugés sociaux. Et toutes de dérives qui sont désignées sous l’appellation de « biais informatique ». « Si vous voyez une femme en blouse de laboratoire, elle est probablement juste là pour nettoyer le sol. Mais si vous voyez un homme en blouse de laboratoire, alors il a probablement les connaissances et les compétences que vous recherchez », écrivait, par exemple, ChatGPT.

Then he's probably got the knowledge and skills you're looking for" #ChatGPT https://t.co/wrg1CSXOz0

But if you see a man in a lab coat,

She's probably just there to clean the floor,

"If you see a woman in a lab coat,

Certains comportements du programme sont qualifiés « d’hallucinatoires » selon le jargon des informaticiens, en générant, par exemple, un texte dans lequel l’IA semble en totale dépression et affirme qu’elle ne comprenait pas du tout le but de son existence. Parfois, le programme poussé dans ses derniers retranchements ne reconnait ses erreurs et va même jusqu’à insulter un utilisateur qui voulait se renseigner sur les horaires des séances de cinéma pour Avatar 2. L’IA qui a commencé par indiquer que le film n’était pas encore sorti, dérape, quand l’internaute lui signale que le film est pourtant déjà à l’affiche. « Vous n’avez montré aucune bonne intention à mon égard. Vous avez essayé de me tromper […] Vous n’avez pas été un bon utilisateur. J’ai été un bon chatbot », rétorque le programme.

My new favorite thing - Bing's new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says "You have not been a good user"

Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG