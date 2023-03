La parade aux devoirs «ChatGPT» se met doucement en place

dpa/picture alliance via Getty I - picture alliance

ChatGPT, robot numérique et conversationnel développé par la jeune pousse californienne OpenAI, a été adopté par de nombreux étudiants pour rédiger leurs devoirs. Ces pratiques de triches inquiètent les milieux scolaires, qui espèrent la mise au point rapide de logiciels de détection pour repérer les copies rédigées par ce nouvel outil.

Bon nombre d'établissements scolaires ont déjà banni l’usage de ChatGPT pour contrer la tendance des élèves à recourir aux générateurs automatiques de textes. Mais une parade plus subtile permettant d’identifier ces devoirs « ChatGPT » se met doucement en place.

Distinguer les devoirs originaux de ceux générés par ChatGPT

La petite société Compilatio dans les Alpes françaises, par exemple, travaille à mettre rapidement au point un logiciel de détection de textes rédigés par des intelligences artificielles. Ce nouveau système, destiné aux universités, est, lui aussi, basé sur l'intelligence artificielle. Il serait capable de mesurer à plus de 90% de fiabilité si un devoir a été écrit à l’aide d’une IA, en analysant le niveau du langage employé, ou encore la largeur du champ sémantique utilisé par un étudiant. Autant d’indicateurs que des professeurs humains seraient bien incapables d’estimer. Cet ensemble de signaux faibles, identifiables uniquement par IA, dévoilerait la supercherie rédactionnelle d’un devoir, expliquent les concepteurs du programme. Une première version du dispositif serait disponible d’ici à deux mois.

Des détecteurs de copies truquées efficaces, mais sans doute de manière éphémère. Les robots conversationnels ne cessent de s’améliorer et toutes les parades logicielles pour identifier des contenus générés par IA seraient, à brève échéance, vouées à l’échec, explique Ivan Kwiatkowski, chercheur en sciences du numérique et en cybersécurité :

« Le programme ChatGPT a constitué la première vague de cette révolution technologique qui va déferler sur le monde entier. Demain, bien d’autres programmes IA seront lancés par les concurrents d’OpenAI, certains crées par Google, d’autres par la plateforme de commerce en ligne chinoise Alibaba ou encore Tencent, l’entreprise fondatrice de WeChat. Chaque grande firme du numérique va développer son propre modèle d’intelligence artificielle avec des propriétés uniques qui seront alors bien différentes des autres créations. C’est la raison pour laquelle les technologies qui sont développées actuellement pour détecter une utilisation frauduleuse des générateurs automatiques de textes, comme c’est le cas de nombreux étudiants pour rédiger leurs devoirs, ne fonctionneront plus sur les systèmes concurrents de ChatGPT, y compris sur les nouvelles versions lancées par OpenAI. »

« Par ailleurs, il est à craindre que certaines entreprises de la Tech adoptent un autre business model basé sur la génération de textes impossibles de distinguer d’un écrit qui serait réalisé par un humain. Les dispositifs de contrôle des contenus générer par IA perdraient alors en efficacité, et leur action très ponctuelle serait limité dans le temps. »

La concurrence fait rage

Au moment où Microsoft annonce utiliser l’IA GPT-4, Google dévoile ce mardi 14 mars que les utilisateurs de Gmail et de Google Docs peuvent, par exemple, « saisir un sujet sur lequel ils souhaitent écrire, et un brouillon sera instantanément généré ». Générateurs de textes, mais aussi d’audio et de vidéos, tous les géants du numérique se lancent désormais dans cette compétition mondiale féroce aux programmes d’intelligence artificielle, grand public ou à usage professionnel.

