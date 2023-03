Elon Musk et des experts veulent une pause dans le développement des intelligences artificielles

Les signataires de l'appel craignent ces programmes de plus en plus sophistiqués puissent représenter «des risques majeurs pour l’humanité». Pixabay

Texte par : Dominique Desaunay Suivre 2 mn

Elon Musk et des centaines d'experts du numérique dans le monde ont signé, le mercredi 29 mars, un appel demandant de faire une pause de six mois dans la recherche et les développements des programmes d’intelligences artificielles. La crainte des signataires seraient que ces programmes de plus en plus sophistiqués puissent représenter « des risques majeurs pour l’humanité ».