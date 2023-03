Twitter supprime les «anciens» badges de certification

Il était jusqu'ici symbole de reconnaissance sur Twitter, réservée aux personnalités et organisations, mais à partir de ce samedi 1er avril, la célèbre marque bleue devrait disparaître de l'ensemble des profils, sauf ceux qui paieront pour s'en prévaloir.

Publicité Lire la suite

Après une première tentative avortée, Elon Musk compte bien mener cette évolution à bien, envers et contre tout. Ce logo bleu, apposée à côté du nom du profil, est pourtant devenue, depuis sa création en 2009, l'une des marques essentielles sur Twitter, courtisée par les comptes qui voulaient être certifiés.

L'une de ses premières décisions, après le rachat du réseau en 2022, a été la refonte de Twitter Blue, la version payante de Twitter, en y intégrant la certification, une réforme qui a rapidement tourné au fiasco. Dans les heures qui ont suivi, les faux comptes, mais certifiés, ont fleuri, se faisant passer pour des célébrités ou des grandes entreprises, parfois non sans conséquence : le titre de groupe pharmaceutique Eli Lilly a ainsi plongé à cause d'une annonce sur l'un de ces faux comptes. Confronté lui-même à une marée de faux comptes, Elon Musk a reculé, instituant un système de vérification des souscripteurs de l'option, mais trop tard : nombre des principaux annonceurs ont quitté Twitter, réduisant les revenus du réseau.

Abonnement à 1 500 dollars pour les entreprises

Elon Musk retente donc l'expérience quelques mois plus tard, désirant rentabiliser au plus vite son investissement de 44 milliards de dollars dans Twitter. Tous les utilisateurs certifiés devront payer et en premier les entreprises, les gouvernements et les ONG moyennant finances avec un abonnement à 1 500 dollars par mois (1 380 euros).

S’il s’agit d’une entreprise ou d’une ONG, le compte aura un badge doré, ainsi qu’une image de profil carrée. Si cela concerne un gouvernement ou une organisation multilatérale, le compte bénéficiera d’un badge gris. Quant au badge bleu, il indiquera seulement « qu’un compte dispose d’un abonnement actif à Twitter Blue et répond aux critères d’éligibilité », indique le réseau social.

Ce nouveau système de vérification était annoncé depuis des semaines et de nombreuses personnalités, ONG et médias en ligne sur Twitter, ont déjà indiqué qu’elles ne paieraient pas au risque de perdre leur certification. Un porte-parole du New York Times a assuré que le quotidien ne payera pas et le fera seulement, au cas par cas, « quand un statut vérifié est essentiel au travail », pour ses journalistes. Du côté du Washington Post, on préfère attendre afin de voir les conséquences du changement

« Au lieu de réformer sa plateforme de manière à favoriser l'accès à l'information fiable, Elon Musk vent en faire un espace à deux vitesses, où seuls ceux qui payent ont voix au chapitre, peu importe qu'ils produisent ou non des informations d'intérêt général », a critiqué le secrétaire général de Reporters sans frontière (RSF), Christophe Deloire.

Depuis son rachat, Elon Musk a largement taillé dans les effectifs et dans le même temps redonné accès à ceux dont les comptes avaient été bloqués, provoquant une explosion des propos haineux et de la violence en ligne, selon les organisations surveillant les réseaux sociaux.

Si le modèle fait grincer des dents, alors que l'idée fait des émules : Facebook la teste actuellement en Australie et Nouvelle-Zélande.

► À lire aussi : Entretien - Twitter: «Le vrai projet d’Elon Musk est politique»

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne