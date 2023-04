Neurotõlge, un outil pour traduire les langues baltes, scandinaves et de l'Oural

Traduire « Comment t’appelles-tu ? » ou « J’ai un petit chat » en komi ou dans l’une des onze langues sami, c’est ce que le moteur de traduction automatique Neurotõlge propose. Il est spécialisé dans la traduction des langues finno-ougriennes, un groupe de langue surtout présent en mer Baltique, dans le nord de la Scandinavie ou la région de l’Oural.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante régionale,

Le projet Neurotõlge est uniquement universitaire. Ce sont des spécialistes des sciences informatiques de l’université de Tartu dans le sud de l’Estonie qui l’ont développé. Tout a commencé en 2017 par un moteur de traduction automatique anglais-estonien. L’estonien est une langue finno-ougrienne. Dans ces langues, on n’utilise pas de prépositions, mais des suffixes. Généralement, il n’y a ni féminin, ni masculin. Il y a deux ans, le gouvernement estonien a lancé un appel d’offre pour rendre le moteur aussi bon que les moteurs de traduction commerciaux et le projet s’est étoffé avec de nombreuses langues. On peut donc traduire de l’anglais ou de l’estonien vers le komi, le mari des prairies ou le livonien, une langue qui n’a plus de locuteurs aujourd’hui.

Pour faire fonctionner ce moteur de traduction, les scientifiques se servent de toutes les sources écrites qu’ils peuvent se procurer pour pouvoir apprendre aux ordinateurs à reconnaître les langues. Ils arrivent à former les ordinateurs à cela. Mais ils font aussi appel à de véritables traducteurs. Ils leur donnent 250 phrases à traduire. Il s’agit de comparer la production humaine à la production automatique et ainsi ajuster la traduction effectuée par l’ordinateur. Le site de traduction est en accès libre et tout le monde peut aussi évaluer les traductions, envoyer des corrections qui seront analysées, vérifiées puis intégrées si elles s’avèrent justifiées. Sans le facteur humain, il est impossible d’évaluer le résultat. C’est ce que remarque Mark Fisel, l’un des scientifiques que j’ai interrogé, notamment quand la tradition orale est forte.

Préserver des langues minoritaires

Cet outil sert tout d’abord aux scientifiques eux-mêmes qui étudient les processus de traduction automatisée. C’est un outil de recherche et ils publient régulièrement dans des revues spécialisées. Mais évidemment, ce moteur a aussi un côté plus pratique. Il est très apprécié des ethnologues ou des spécialistes du folklore en donnant accès à la traduction de certains textes. Il est ainsi un outil de préservation de ces langues minoritaires. Les scientifiques espèrent aussi qu’à terme les moteurs de production de textes par l’intelligence artificielle se servent aussi de leurs données. De manière plus concrète, le musée national estonien qui a une grande exposition permanente consacrée aux cultures finno-ougriennes a commencé à collaborer avec Neurotõlge. Il pourra ainsi proposer des contenus plus variés et plus interactifs aux visiteurs.

►À lire aussi : Pour les Sámis de Finlande, la langue comme outil de réappropriation culturelle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne