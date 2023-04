Des influenceurs africains formés et soutenus par Meta, la maison mère de Facebook et Instagram

Meta a décidé d’accompagner la nouvelle génération de créateurs de contenu africains. Ces campagnes de formations et de sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux se déroulent sous la forme de concours en ligne. Elles ont été lancées par la firme américaine en Afrique subsaharienne.

Publicité Lire la suite

L’objectif de Meta est de créer un écosystème en ligne qualifiée par la firme de positif, au sein duquel les influenceurs du continent peuvent s’exprimer librement, développer leur créativité, tout en générant des revenus grâce à leurs activités.

Les créateurs de contenus sont cependant invités à adopter des pratiques d’influences plus responsables. Ils sont tenus, par exemple, d’étiqueter sur les plateformes sociales Instagram ou Facebook les contenus qui font l’objet de partenariats rémunérés ou d’indiquer quels cadeaux leur ont été offerts par des marques. Meta entend ainsi mener une lutte renforcée contre les tentatives d’abus sur ses plateformes sociales, en collaboration avec les autorités compétentes dans les pays africains, précise la firme.

Des influenceurs reconnus

Ces campagnes lancées en début d’année par Meta, notamment en Afrique subsaharienne ont été relayées par des influenceurs reconnus pour la qualité de leurs publications.

C’est le cas, par exemple, de Thierno Gueye influenceur et entrepreneur sénégalais qui partage sur Instagram sa passion de la cuisine africaine, de la mode, notamment celle pour les nouveaux modèles de Boubou, l’habit traditionnel sénégalais. Thierno a également créé son entreprise nommée Agri Influence, un dispositif d’appui technologique pour les petites et moyennes entreprises de la transformation agroalimentaire en Afrique de l’Ouest.

Il nous explique comment il est devenu dans son pays l’ambassadeur des campagnes organisées par Meta : « J’ai participé à un concours en ligne organisé par Meta en partageant des vidéos sur Instagram qui mettaient en valeur la mode africaine et sénégalaise mélangeant actuellement le "tradi" et le moderne. Les vidéos ont été tournées dans un lieu emblématique de mon pays : la Gorée, une île magnifique qui est classée au patrimoine de l’Unesco. C’est grâce à ces contenus que Meta m’a contacté dans le cadre d’une campagne intitulée "Made by Africa, Loved by the World"».

Cette activité est un vrai plus pour lui. « Cette participation m’a permis également de monétiser mes contenus en ligne, explique Thierno Gueye. Ce qui n’est pas négligeable quand on sait que les activités d’un entrepreneur au Sénégal ne sont pas toujours faciles. Ces activités en ligne me permettent d’avoir des sources de revenus complémentaires. Ma communauté sur Instagram est assez diversifiée, certains se connectent pour regarder les évolutions de la mode, de la culture ou encore s’informent ou découvrent la cuisine traditionnelle africaine. Mon espace en ligne attire aujourd’hui un spectre assez large et diversifié de visiteurs africains, mais aussi du monde entier. »

Faire face à la montée rapide de TikTok

Avec ces opérations sur le continent, Meta peut redorer son blason. Plusieurs groupes de défense des droits numériques demandent à Meta Platforms d’améliorer la modération de ses contenus en Afrique après que son principal sous-traitant tiers au Kenya a déclaré qu’il ne filtrerait plus les publications nuisibles pour le compte du géant des médias sociaux.

Par ailleurs, la firme américaine en Afrique se retrouve aujourd’hui en concurrence avec le réseau social chinois TikTok, qui ne cesse d’élargir son audience avec 33 millions d’utilisateurs âgés de plus de 18 ans en Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, ils sont déjà estimés à environ 12 millions. Ces chiffres sont encore loin des 250 millions d’abonnés africains attribués à Facebook. Mais la progression rapide de TikTok sur le continent donne quelques sueurs froides au géant américain.

►À lire aussi : Entretien - Données personnelles: «TikTok doit respecter les règles sénégalaises»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne