La réalité virtuelle pour se mettre dans la peau d'une personne autiste

Des chercheurs de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal ont développé une courte immersion en réalité virtuelle dans la peau d'une personne autiste. En une dizaine de minutes, le scénario améliore les connaissances, l'ouverture et l'attitude des individus envers les personnes autistes.

De notre correspondant à Montréal,

L'application a été pensée dans le bâtiment labyrinthique de la Faculté des sciences de l'éducation de Montréal, à Québec. Ioulia Koniou, la psychologue et doctorante qui a encadré le développement de cette expérience immersive, nous ouvre son bureau et met en place le casque de réalité virtuelle sur nos yeux et nos oreilles.

« Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à vous assoir », prévient la chercheure avant de lancer l'application Dans la peau d'une personne autiste. Un conseil à ne pas prendre à la légère. Malgré des graphismes loin des canons actuels en matière de jeu vidéo, l'immersion fonctionne parfaitement, grâce à l'ambiance sonore et la difficulté d'assurer la tâche qui nous est donnée. Pourtant, cette dernière est simple : repérer la porte du cabinet du dentiste, y entrer et récupérer son dossier médical auprès d'une secrétaire.

Le problème, c'est que vous êtes dans la peau d'une personne autiste. Le tableau qui indique le numéro de la bonne porte vous apparait complètement désorganisé, des flashs de lumières ou des taches noires envahissent votre écran, des cris de bébés résonnent de plus en plus fort dans vos oreilles et vous subissez des remontrances si vous vous trompez de porte. « On sent vraiment le stress qui monte », témoigne Bernard, la cinquantaine, qui est venu lui aussi tester l'application : « On ne se doute pas des dizaines de difficultés qu'une personne autiste peut rencontrer en se rendant chez le dentiste ».

Exacerber l'expérience

Dès la fin des deux petites épreuves, Marc Lanovaz, professeur à l'école de psychoéducation de l'université de Montréal, explique la démarche de l'application au joueur, puis l'immersion s'arrête. « On a tout mélangé, que ce soit le tableau, les numéros, accentué les effets de lumière, pour simuler les difficultés sensorielles des personnes autistes, puis on a mis un masque, des lunettes, et donné une voix monotone à la secrétaire pour enlever les indices sociaux et rendre difficile une tâche simple », détaille le chercheur qui a supervisé les travaux de Ioulia, lors d’une entrevue à RFI.

Le but de l'application n'est donc pas de réussir le jeu, rappelle Marc, mais de comprendre les difficultés que peut vivre une personne autiste. En effet, il est impossible de reproduire fidèlement un trouble de l’autisme. En revanche, il est possible d'accentuer certains effets pour les rendre les plus proches de la réalité, poursuit le chercheur : « Par exemple, si vous discutez avec une personne autiste, et qu'une voiture qui passe, vous n'allez pas l'entendre, car vous avez une attention sélective, mais une personne autiste, elle, va être déstabilisée ». D'où le cri du bébé qui vient crescendo perturber votre quête.

Il faut toutefois bien garder en tête que le spectre de l'autisme est tellement large qu'il était difficile de retranscrire la totalité des nuances existantes. « Notre application n'avait pas vocation à être exhaustive, chaque personne autiste est unique. C'est une seule simulation, il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes, donc on ne peut pas coller à 100% à la réalité », nuance Marc Lanovaz.

Impliquer les premiers concernés

Le développement de cette expérience immersive a été financé par le Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme et la fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. « À l'origine, cela ne devait pas du tout être mon projet de thèse, je devais travailler sur l'apprentissage dans les écoles. Mais la Covid est arrivée, et Marc m'a proposé de travailler sur ce projet », raconte Ioulia Koniou. La chercheuse a donc consacré une partie de ces deux dernières années à encadrer la production du jeu, en suivant les retours de personnes autistes.

« J'ai effectué des aller-retours entre les commentaires des personnes autistes et l'application », explique Ioulia. C'est le retour de ces patients qui a poussé l'équipe à accentuer le côté sensoriel et émotionnel de l'application. Après plusieurs tests, l'immersion est lancée en mars 2023, avec l'objectif de sensibiliser les personnes non-autistes aux difficultés quotidiennes.

Des résultats probants

L'application a même déjà fait preuve de son efficacité. Cent quatre personnes sélectionnées au hasard dans un Cégep (Collège d'enseignement général et professionnel ) - l'équivalent de la fin du lycée en France -, ont été divisés en deux : la moitié a essayé l'application, l'autre non, puis chaque individu a répondu à un questionnaire. « On a comparé leurs connaissances et leur ouverture envers l'autisme et leurs attitudes envers les personnes autistes. Nos résultats suggèrent que l'application améliore les trois enjeux », dit Marc en souriant. Des résultats qui laissent de grands espoirs à Ioulia, tant les enjeux sont immenses : « Les recherches montrent que les personnes autistes sont victimes de discrimination à l'université, à l'école, au travail et même dans les hôpitaux, parce qu'il y a une grosse incompréhension de leurs défis, c'est donc très encourageant de voir que l'application permet de lutter en partie contre cette méconnaissance. »

L'application de réalité virtuelle est là pour sensibiliser dans les entreprises, les institutions qui accueillent des personnes autistes, mais elle peut aussi aider directement des parents ou des enfants à comprendre ce que leur proche vit. « Une maman infirmière, qui a un fils diagnostiqué autiste, m'a dit qu'après avoir essayé l'application, elle comprenait mieux ce qu'il vivait lorsqu'il disait qu'un simple bruit pouvait le déconcentrer », rapporte la psychologue, ravie. Si les retours positifs continuent à se multiplier, la doctorante ne ferme pas la porte à des mises à jour de l'expérience. Mais surtout, les deux chercheurs espèrent que ce projet encouragera au développement de nouvelles applications pour sensibiliser à d'autres problèmes de santé mentale grâce à la réalité virtuelle.

