États-Unis: les risques liés à l’intelligence artificielle évoqués à la Maison Blanche

Sundar Pichai, le PDG d'Alphabet (Google), et Sam Altman, le PDG d'OpenAI, de gauche à droite, à leur arrivée à la Maison Blanche, le 4 mai 2023. AP - Evan Vucci

2 mn

Les géants de la tech ont été invités à la Maison Blanche, jeudi 4 mai, pour parler de l’intelligence artificielle (IA), technologie actuellement non régulée et dont Washington se soucie. Pour en parler, les dirigeants de Google, Microsoft, Anthropic et d’OpenAI ont été reçus pendant deux heures par la vice-présidente Kamala Harris, qui n’a pas manqué de les appeler à la prudence.