RFI Pure Radio: l’application 100% radio de RFI fait peau neuve pour promouvoir ses podcasts

Nouveauté

La nouvelle version de « RFI Pure Radio » est à la fois plus visuelle et plus facile à utiliser.

Radio France Internationale lance une version entièrement renouvelée de RFI Pure Radio, son application 100% radio. Bien plus qu’un moyen d’écouter RFI en direct, elle permet la découverte de tous les programmes de RFI, grâce à une interface plus visuelle, plus ergonomique et qui propose l’écoute des podcasts hors connexion.

Publicité Lire la suite

RFI diffuse en français 36 journaux par jour, une centaine d’émissions, chroniques, reportages audios et invités chaque semaine et des dizaines dans 15 autres langues. D’où le défi que se sont lancés les développeurs et les graphistes de France médias monde (FMM), la maison mère de RFI : concevoir une application permettant aux auditeurs-internautes de trouver aisément ce qu’ils cherchent et de découvrir des contenus qui pourraient leur plaire. Le résultat est un nouvel écrin au design soigné -où domine le rouge, couleur de RFI, sur fond blanc- et une véritable plateforme qui propose plusieurs chemins d’accès vers les podcasts.

« La grande nouveauté est que ce n’est plus seulement une application pour écouter RFI en direct, mais une application de podcasts qui propose les journaux, les émissions les plus connues, et qui permet de faire découvrir d’autres productions, de faire le lien entre ce qui passe à l’antenne et hors antenne », explique Germain Calsou, chargé du projet podcasts à la direction des environnements numériques de FMM.

Tous les chemins mènent aux podcasts

RFI Pure Radio permet ainsi à la fois de suivre les dernières informations du monde et d’écouter des magazines prenant du recul avec l’actualité, des émissions sur les questions de santé, de société, de culture, d’histoire ou de divertissement, et des créations purement digitales.

Dès l’ouverture de l’application, la Une propose une sélection des magazines du jour. Mais comme RFI est une radio d’actualité, les derniers journaux classés par catégories (Monde, Afrique, Français facile, Haïti et Amériques, notamment) sont immédiatement disponibles.

Les auditeurs fidèles de RFI, connaissant parfaitement les programmes, trouveront les émissions les plus écoutés dans la rubrique « Les incontournables » qui fait également une place à des programmes moins connus afin qu'ils bénéficient de la notoriété des podcasts vedettes.

La nouvelle version de «RFI Pure Radio» propose plusieurs chemins pour accéder aux podcasts. © RFI

Toujours dans l’idée de respecter l’équilibre entre émissions et actualité chaude, une section « L’actualité décryptée » propose, pour les « accrocs de l’info », les derniers podcasts sur une information forte du moment.

RFI Pure Radio promeut aussi les podcasts originaux, ces créations destinées à une écoute exclusivement numérique. Radio France Internationale en produit régulièrement et elles ont leur place dans la section « Les podcasts du moment ».

Toujours dans l’idée d’offrir plusieurs chemins vers l’écoute des productions de RFI, les utilisateurs peuvent choisir ce qu’ils souhaitent écouter en fonction du temps dont ils disposent, dans la rubrique « Combien de temps avez-vous ? ».

Enfin, pour répondre le mieux possible aux besoins des mobinautes, la nouvelle interface propose un accès aux podcasts par thématiques, doublé d’un moteur de recherche par émission.

Téléchargement et écoute hors connexion

L’autre nouveauté notable de RFI Pure Radio est qu’elle permet, outre de s'abonner à un podcast, de le télécharger quand il y a du réseau et de l’écouter plus tard hors connexion. « Nous avons voulu tenir compte de la difficulté d’accès à internet dans certaines régions du monde, notamment en Afrique », précise Germain Calsou.

L’ensemble de ces nouveautés est aussi le résultat d’études menées auprès des internautes, avec le concours de la direction des études de France médias monde. « Nous avions un questionnement sur le fait de conserver une application exclusivement dédiée à l’écoute et à la réécoute de la radio, mais en étudiant les réponses des utilisateurs, nous avons compris qu’il y avait une vraie attente », précise Bruno Planet, responsable des applications à la direction des environnements numériques de France médias monde. « Nous avons donc interrogé nos utilisateurs pour connaître leurs souhaits », explique Germain Calsou, le chargé du projet podcasts. Et le travail ne va pas s’arrêter là, car les équipes de FMM vont continuer à recueillir l’avis des internautes, en vue d’améliorer encore l’application après sa sortie.

Disponible sur Apple Store et Google Play, RFI Pure radio s’inscrit dans un projet plus large de refonte de l’offre de podcasts à RFI qui concerne aussi les sites internet de RFI en français et en langues étrangères. Avec un double objectif : faire mieux connaître les productions de RFI aux publics déjà consommateurs de podcasts et promouvoir ce mode d’écoute dans des régions du monde où il est moins répandu, notamment en Afrique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne