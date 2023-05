Les États-Unis et l’UE annoncent un futur accord commun sur l’intelligence artificielle

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo et la vice-présidente de la Commission européenne Margrethe Vestager participent à un événement dans le cadre du Conseil du Commerce et des Technologies, le 5 décembre 2022, à College Park (Maryland). © Saul Loeb / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’intelligence artificielle est désormais l'un des chapitres clé de la coopération entre les États-Unis et l’Union européenne et sera l'un des points majeurs de discussion lors du prochain Conseil du commerce et de la technologie en Suède mardi 30 mai, le quatrième du genre. C’est ce qu’affirme la Commission européenne qui annonce un accord américano-européen pour légiférer sur l’intelligence artificielle, instaurant des premières limites formelles.