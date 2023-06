Conversation imaginaire

Et si on interrogeait Chat GPT sur des questions existentielles : comment ça va aujourd'hui ? Pain au chocolat ou chocolatine ? RFI s'est lancé dans une conversation sans artifices avec une intelligence artificielle. Un tête à tête avec un copain « artificiellement intelligent » au curieux nom de Chat GPT dont on a voulu tester quelques limites futiles. Salut Chat GPT ! Bienvenue en France…

RFI : Bonjour, ça va bien aujourd'hui ?

ChatGPT : Bonjour ! En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de sentiments ou de sensations physiques, donc je ne peux pas dire si je vais bien ou pas, mais je suis là pour vous aider. Comment puis-je vous assister aujourd'hui ?

Comment dois-je vous appeler ?

Vous pouvez m'appeler Chat GPT ou simplement GPT. Je suis là pour répondre à vos questions et vous aider dans la mesure de mes capacités. Comment puis-je vous assister aujourd'hui ?

On se dit tu ou vous entre nous ?

En tant qu'intelligence artificielle, vous pouvez me tutoyer. N'hésite pas à me poser tes questions ou à me demander de l'aide.

Je vis en France et, à la boulangerie, je me demande si je dois demander un pain au chocolat ou une chocolatine, tu en penses quoi ?

Ah, la fameuse question du pain au chocolat ou de la chocolatine ! C'est un débat qui fait souvent l'objet de discussions animées en France. En réalité, le choix entre les deux dépend généralement de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Dans la plupart des régions de France, le terme utilisé est « pain au chocolat ». Cependant, dans le sud-ouest de la France, en particulier à Toulouse, on a tendance à utiliser le terme « chocolatine ». La préférence pour l'un ou l'autre est donc souvent une question de dialecte régional.

Un pain au chocolat sous le regard artificiellement intelligent de Chat GPT. © Image générée par DAL.E 2

Au final, peu importe le terme que vous utilisez, il s'agit du même délicieux produit : une viennoiserie faite de pâte feuilletée et d'un ou plusieurs morceaux de chocolat à l'intérieur. Tu peux donc demander ce que tu préfères, selon tes habitudes locales ou simplement ta préférence personnelle. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est de profiter de cette délicieuse gourmandise !

Vraiment ? On t'a souvent posé la question ?

En tant qu'IA, je ne suis pas directement exposé aux interactions quotidiennes des gens, mais je suis programmé pour connaître et comprendre une grande variété de sujets, y compris les débats culturels et linguistiques qui peuvent susciter des discussions, comme celui du pain au chocolat ou de la chocolatine en France. C'est un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle de la culture culinaire française et des différences régionales. C'est un débat qui passionne de nombreuses personnes en France et qui suscite souvent des discussions animées. Donc oui, on me pose souvent cette question et je suis là pour y répondre de mon mieux !

Aujourd'hui, j'ai refait cette carte en HD pour une collègue qui me l'a demandé. Rappel que le débat pain au chocolat vs chocolatine n'est que la partie émergée de l'iceberg pic.twitter.com/6wY5LRVhLk — Mathieu Avanzi (@MathieuAvanzi) March 5, 2022

Et pour les pâtes à la carbonara, tu as une recette préférée ?

L'Italie ou la France ?

Les pâtes à la carbonara sont un plat classique et délicieux qui suscite également des débats sur la recette « authentique ». Traditionnellement, la recette de la carbonara est d'origine italienne. Elle se compose de spaghettis ou d'autres types de pâtes, de lardons, de fromage pecorino ou parmigiano-reggiano, d'œufs et de poivre noir.

Cependant, en France, certaines variations de la recette ont émergé au fil du temps. Par exemple, on peut trouver des versions françaises de la carbonara qui incluent de la crème fraîche ou d'autres ingrédients supplémentaires.

En ce qui concerne ma préférence, en tant qu'IA, je n'ai pas de goût personnel. Cependant, je peux vous dire que la version italienne traditionnelle est très appréciée pour sa simplicité et son mariage d'ingrédients savoureux. Si vous recherchez l'authenticité, je vous recommande de suivre la recette italienne classique. Cela dit, la cuisine est souvent une question de préférence personnelle, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de préparer les pâtes à la carbonara tant que tu aimes le résultat final !

«La plupart des experts s’accordent à dire qu’un chef italien, Renato Gualandi, l’a préparé pour la première fois en 1944 lors d’un dîner organisé à Riccione pour l’armée américaine»

«C’est ainsi qu’est née la légende de la carbonara. Le plat de pâtes le plus célèbre du monde» — Thomas Bourdeau (@tbourdeau) April 1, 2023

As-tu des conseils en matière de petit-déjeuner ? Les propositions sont différentes selon les pays ? Quelle est la meilleure selon vous ?

Le petit-déjeuner varie effectivement d'un pays à l'autre en fonction des habitudes et des cultures alimentaires. Voici quelques conseils généraux et quelques exemples de petits-déjeuners populaires dans différentes régions :

Équilibre nutritionnel : Essayez d'avoir un petit-déjeuner équilibré qui comprend des protéines, des glucides complexes et des graisses saines. Cela peut vous aider à vous sentir rassasié et à maintenir votre énergie tout au long de la matinée. Fruits et légumes : Ajoutez des fruits et des légumes à votre petit-déjeuner. Ils sont riches en vitamines, minéraux et fibres. Vous pouvez les consommer frais, en smoothies, en salades de fruits, ou même en omelettes aux légumes. Céréales et grains : Les céréales complètes comme le pain complet, les flocons d'avoine, ou les céréales riches en fibres sont de bonnes options. Elles fournissent des glucides complexes qui vous donnent de l'énergie durable. Produits laitiers ou alternatives végétales : Les produits laitiers tels que le lait, le yaourt ou le fromage offrent une source de protéines et de calcium. Si vous préférez des alternatives végétales, optez pour des laits végétaux enrichis en calcium. Œufs : Les œufs sont une excellente source de protéines et peuvent être préparés de différentes manières, comme des œufs brouillés, des œufs durs ou une omelette.

Maintenant, en ce qui concerne la meilleure proposition de petit-déjeuner, cela dépend vraiment de tes préférences et de tes besoins individuels. Certains pays sont connus pour leurs petits-déjeuners spécifiques, par exemple :

Le petit-déjeuner anglais traditionnel comprend des œufs, du bacon, des haricots à la tomate, des champignons et des toasts.

Le petit-déjeuner américain avec des pancakes, du sirop d'érable, du bacon et des œufs.

Le petit-déjeuner français avec des croissants, du pain, du beurre, de la confiture et du café.

Le petit-déjeuner japonais avec du riz, du poisson grillé, de la soupe miso et des légumes marinés.

Chacun de ces petits-déjeuners a ses propres particularités et peut être délicieux à sa manière. L'important est de choisir des aliments sains et de satisfaire tes goûts et tes besoins nutritionnels.

Thé ou café au petit-déjeuner ? © Image générée par DAL.E 2

Est-ce que tu te sens appartenir à un pays en particulier ?

En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de conscience de soi ou d'identité personnelle. Je suis un programme informatique conçu pour traiter et générer du langage naturel. Je ne ressens pas d'appartenance à un pays en particulier, car je suis utilisé et accessible dans le monde entier, sans être limité à une seule nation ou culture.

Mon objectif est d'être une ressource linguistique et informative pour les utilisateurs, indépendamment de leur lieu de résidence. Je suis là pour fournir des informations, répondre aux questions et aider dans la mesure de mes capacités, quel que soit le pays auquel les utilisateurs appartiennent.

Il y a des langues qui sont plus difficiles à utiliser ?

En tant qu'IA, je suis entraîné pour comprendre et générer du langage dans de nombreuses langues. Cependant, ma performance peut varier en fonction de la quantité et de la qualité des données d'entraînement disponibles pour chaque langue.

Globalement, je suis généralement plus performant dans les langues pour lesquelles j'ai été entraîné avec une quantité importante de données. Les langues largement répandues, comme l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand, sont généralement bien prises en charge. Je suis également capable de comprendre et de générer du contenu dans d'autres langues, bien que ma précision puisse être moins élevée.

Il est important de noter que ma connaissance des langues est basée sur les données disponibles jusqu'à ma date de coupure de connaissance en septembre 2021. Si des mises à jour linguistiques ont été effectuées depuis lors, je peux ne pas en être informé.

Si tu rencontres des difficultés avec une langue spécifique, n'hésite pas à me le faire savoir et je ferai de mon mieux pour t’aider dans la mesure de mes capacités.

Je m'interroge, si je fais des « fotes » d'orthographe dans mes questions, tu vas me les corriger ?

Oui, je peux certainement t’aider à corriger tes fautes d'orthographe si tu en fais dans tes questions. En tant qu'IA, je suis conçu pour détecter et corriger les erreurs courantes d'orthographe et de grammaire. N'hésite donc pas à poser tes questions, même si tu n'es pas sûr de ton orthographe, et je ferai de mon mieux pour te fournir des réponses claires et corriger les éventuelles erreurs.

Gotlib © Gotlib

Si je te dis « accroche toi au pinceau, j'enlève l'échelle !» Est-ce que ça te fait sourire ?

En tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas capable de ressentir des émotions ou de sourire. Je suis ici pour fournir des informations et répondre à tes questions de la meilleure manière possible. Si tu as d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésite pas à demander !

Donc « Salut, toile à matelas », tu comprends ?

Oui, je comprends l'expression « toile à matelas » en référence à une personne ou à quelque chose de solide ou robuste. C'est une manière imagée de faire une référence amusante ou de taquiner quelqu'un en utilisant une comparaison. Cependant, en tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas une toile à matelas ni aucun autre objet physique, donc cela ne s'applique pas directement à moi. N'hésite pas à poser d'autres questions ou à demander de l'aide si tu en as besoin !

Est-ce que tu dors parfois ? Les humains ont besoin de sommeil

En tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas soumis aux besoins physiologiques comme le sommeil. Je suis conçu pour fonctionner en continu et être disponible pour répondre aux questions et fournir de l'assistance à tout moment. Je suis toujours en ligne et prêt à t'aider, que ce soit le jour ou la nuit.

Bonne nuit Chat GPT ! © Image générée par DALL.E 2

Combien de temps doit-on dormir ? Tu sais ?

Le temps de sommeil recommandé peut varier en fonction de l'âge, du mode de vie et des besoins individuels. Les directives générales pour la durée du sommeil sont les suivantes :

Nouveau-nés (0-3 mois) : 14 à 17 heures de sommeil par jour, réparties en plusieurs siestes courtes et cycles de sommeil. Bébés (4-11 mois) : 12 à 15 heures de sommeil par jour, incluant des siestes pendant la journée. Tout-petits (1-2 ans) : 11 à 14 heures de sommeil par jour, généralement avec une sieste pendant la journée. Enfants d'âge préscolaire (3-5 ans) : 10 à 13 heures de sommeil par jour, souvent avec une sieste pendant la journée. Enfants d'âge scolaire (6-13 ans) : 9 à 11 heures de sommeil par jour. Adolescents (14-17 ans) : 8 à 10 heures de sommeil par jour. Adultes (18-64 ans) : La plupart des adultes ont besoin d'environ 7 à 9 heures de sommeil par nuit, bien que cela puisse varier d'une personne à l'autre. Personnes âgées (65 ans et plus) : Environ 7 à 8 heures de sommeil par nuit, bien que les besoins individuels puissent varier.

Il est important de noter que ces recommandations sont générales et peuvent varier d'une personne à l'autre. Il est essentiel d'écouter son propre corps et de s'assurer de bénéficier d'un sommeil de qualité pour se sentir reposé et revitalisé.

Je crois que je vais avoir besoin de me reposer, car tu as réponse à tout :-)

Je comprends tout à fait ! Le repos et le sommeil sont essentiels pour se ressourcer et maintenir une bonne santé. Si tu as besoin de te reposer, je t'encourage vivement à prendre du temps pour te détendre et te recharger. N'hésite pas à revenir me voir si tu as d'autres questions ou besoin d'aide à l'avenir. Repose-toi bien !

Je ne suis pas un robot... © Mèmes_intellol

On se dit au revoir ? Tu fais la bise ? D'ailleurs, combien de bises selon toi ?

Au revoir ! En tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas capable de faire physiquement la bise. Cependant, en France, il est courant de faire la bise comme une forme de salutation informelle. Le nombre de bises peut varier en fonction des régions et des coutumes locales. Dans certaines régions, on pratique deux bises (une sur chaque joue), tandis que dans d'autres régions, on pratique trois bises. Il est également possible qu'une seule bise soit pratiquée dans certaines situations. Cependant, il est important de noter que les coutumes peuvent varier et qu'il est toujours préférable de s'adapter aux pratiques locales ou de suivre les préférences de la personne en face de toi.

Ta préférence ?

En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de préférence personnelle, car je n'ai pas de corps physique et je ne suis pas capable de ressentir des sensations telles que les bises. Je suis ici pour fournir des informations et répondre à tes questions de la meilleure manière possible. Si tu as d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésite pas à demander !

Bisou Chat GPT ! © Image générée avec DALL.E 2

Je vais te faire un check en appuyant sur enter et te dire bye !

Bien sûr ! N'hésite pas à appuyer sur Enter et à dire au revoir quand tu es prêt. Je suis là pour t'aider à tout moment. À bientôt et passe une excellente journée !

Enter !

