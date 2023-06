Polémique: l'intelligence artificielle, ange ou démon?

Analyse

L’émergence récente de l'intelligence artificielle dans le domaine public suscite des controverses importantes. Selon certains, les promesses de progrès avec l’IA dessinent l’aube d’un nouveau monde, alors que selon d’autres ce serait la perte de l’humanité -ils voudraient que ce domaine scientifique cesse ses activités-. Alors, l’IA est-elle un ange ou un démon ? Réponses à cette polémique avec des experts questionnés par RFI.

Julien Chaumond de Hugging Face, pour illustrer les positions actuelles concernant l’IA, nous parle du mouvement d’un balancier entre des partisans qui sont d’un côté conscients des risques mais ne souhaitent pas cesser les avancées technologiques, quand dans l’autre camp on tire la sonette d’alarme pour faire cesser les recherches. Christopher Manning, professeur à Stanford parle ainsi du camp AI safety et celui d’AI ethics, deux camps bruyants, diamétralement opposés. Entre les deux, le balancier effectue inlassablement son mouvement, à nous d’en saisir le rythme.

AI has 2 loud groups: “AI Safety” builds hype by evoking existential risks from AI to distract from the real harms, while developing AI at full speed; “AI Ethics” sees AI faults & dangers everywhere—building their brand of “criti-hype”, claiming the wise path is to not use AI. pic.twitter.com/k3KLkdnzoE — Christopher Manning (@chrmanning) May 31, 2023

Mais pourquoi tant de doutes ? Cette peur est-elle fondée ?

Il s’agirait plutôt d’une incompréhension selon Giada Pistilli, éthicienne principale chez Hugging Face : « Il est important de rappeler que l'intelligence artificielle, dépourvue d'autonomie et de conscience, ne peut ni être considérée comme un agent moral ni comme un patient moral. Elle n'est pas capable d'assumer la responsabilité de ses actions. Les discours actuels entourant l'IA tendent à occulter les acteurs humains qui se cachent derrière ces systèmes. Présenter l'IA comme un sujet d'inquiétude, incontrôlable et énigmatique, semble être une stratégie de certaines entreprises qui les développent, visant à déplacer la responsabilité des actions de l'IA des humains vers les machines. Il est pourtant crucial de souligner que si un système d'IA commet une 'mauvaise action', la responsabilité incombe aux individus qui l'ont conçue, programmée ou utilisée. »

Cette notion de boîte noire est fondamentale. Trop opaque selon certains, elle a un côté fantomatique qui effraie (C’est expliqué là). Est-ce parce qu'on ne comprend pas les mécanismes derrière l'IA, les interventions humaines ou tout simplement parce que les domaines abordés par l'IA sont inattendus ?

Giada Pistilli explique : « Nous sommes passés de la “boîte noire” à la “boîte magique” : on nous présente ces systèmes d’IA comme étant capables de tout faire. Ils sont livrés au public sans aucune consigne, ni éducation pour une bonne utilisation. Par conséquent, lorsqu’on essaie de les utiliser dans des contextes qui peuvent être jugés comme étant sensibles, on se rend rapidement compte des risques et dangers. »

L'interface de communication avec la machine est très simple

Les récents développement du moteur de recherche Bing qui s’appuie sur le talent de Chat GPT impressionnent dans la qualité des réponses données, qui sont à chaque fois sourcées. On assiste à l’évolution d’un moteur de recherche, froid dont l’algorithme n’est pas connu, vers une information délivrée dans le cadre d’une conversation plutôt chaleureuse et pleine de bon sens. Ce qui fait dire à une autre experte contactée : « l'IA est fascinante parce qu'elle nous permet d'effectuer des tâches que nous ne pouvions pas faire aussi simplement auparavant. Jusqu'à présent, pour communiquer avec les machines, nous devions systématiquement nous plier à leurs codes en lisant une documentation souvent fastidieuse (PowerPoint, Excel et autres logociels de torture sous Windows). Pour la première fois, avec les modèles de langage, l'interface de communication avec la machine est très simple, il suffit de parler. Ce type de modèle est fascinant parce l'interaction homme-machine est fluide sans limiter le nombre de tâches qui peuvent être adressées. Si on prend l'exemple des modèles génératifs d'image, n'est-ce pas fascinant de voir apparaître en quelques secondes une scène que l'on s'imagine à l'aide d'une simple description? Cela ouvre un tout nouveau champ des possibles au processus créatif. »

La créativité de l'IA en doute... © Image générée par NightCafe

Il existe une IA créative, vraiment ?

Ce n’est pas l’avis d’Anthony Masure, professeur associé à la HEAD – Genève, auteur de l'essai Design sous artifice : la création au risque du machine learning (2023). Il explique dans son livre : « Pour reprendre les termes de Walter Benjamin, ces programmes ne peuvent qu’approvisionner l’appareil de production sans jamais chercher à le transformer. Autrement dit, elles sont “réactionnaires” et non pas “révolutionnaires”. Par exemple, si une IA peut “reproduire” (créer) un tableau à la façon de Rembrandt — sans efforts apparents, et sans que la technique ne soit vraiment une question —, elle aura beaucoup plus de difficultés à “produire” non pas seulement un paradigme pictorial aussi fort que Rembrandt, mais aussi de nouvelles formes d’expression dépassant les catégories habituelles (peinture à l’huile, musique électronique, interface de site Web, etc.). Se demander “si les intelligences artificielles peuvent créer” est mal poser le problème, d’une part car ces dernières n’ont rien de magique, et d’autre part car le vocabulaire de la création, dégagé des contingences matérielles, engendre une incapacité à envisager la technique comme un lieu d’exploration et donc de “production”. »

Ce serait plus dans la création de fake news, d’une utilisation dans le mauvais sens de cette génération d’images à n’en plus finir, que la peur provient. Mais comment réguler ? C’est la question actuelle, le sens du mouvement du balancier et les limites à lui imposer.

Notre experte explique : « L'IA fait peur parce qu'elle peut être utilisée à des fins si nombreuses que nous ne savons pas les dénombrer, et on a peur du cas d'usage auquel on n’aurait pas pensé. De plus, ses prédictions sont basées sur l'apprentissage statistique, un concept qui me semble difficile à comprendre [on vous l’explique ici] et qui brouille nos mécanismes explicatifs. De par cette caractéristique, l'IA n'est pas apte à être utilisée pour tout et n'importe quoi et nous avons peur de ceux qui feraient ce mauvais choix. »

L'IA serait si mauvais ?

Anthony Masure rappelle le côté positif de l’IA qui a été mis en avant dès les débuts : « c’est une aide au travail, qui permet de se délester de tâches fastidieuses et répétitives qu’une machine peut exécuter. Libérer du temps : c’est la promesse de l’IA ! » Mais on sent que la promesse n’est pas toujours honorée : « Il y a deux objectifs : l’automatisation (un gain de temps), mais dois-je rappeler que l’IA ne marche pas partout. Ainsi, elle n’est pas douée pour le diagnostic des cancers, alors que pour les transports c’est efficace.» Cette efficacité va mettre des gens au chômage ? « Très clairement il y aura des pertes d’emploi, comme chez les copywriter, ou aussi chez Ubisoft par exemple qui a licencié certains de ses employés dont la tâche est réalisable via une IA.» Et il y a un autre objectif ? « Oui, celui de résoudre de nouveaux problèmes. On parle beaucoup du remplacement, de la future précarisation, qui sont des problèmes réels, mais on mentionne peu la complémentarité. L’idée du travail ensemble, avec la machine. Les pistes dans ce sens sont stimulantes surtout dans la création. »

L’IA est un outil de discrimination

Mais l’IA est un outil discriminant, cela a été rappelé par nos experts relevant la base statistiques des récents modèles, et qui dit statistiques dit moyenne, norme et tendance… Anthony Masure détaille : « Oui, il faut insister sur le fait que l’IA est un outil de discrimination. Le deep learning utilise des données disponibles, c’est le modèle statistique qui est utilisé et c’est un biais terrible. Surtout envers les populations défavorisées, les minorités… »

« Le deep learning utilise des données disponibles, c’est le modèle statistique qui est utilisé et c’est un biais terrible. Surtout envers les populations défavorisées, les minorités…» © Image générée par NightCafe

On peut dire que l’IA se révèle parfois terriblement binaire dans ses propositions ou choix, dans tous les sens du terme. Ces modèles ont été créés par une certaine catégorie de développeurs et avec des données accumulées chez une certaine catégorie de gens en faisant fi de la pluralité du monde. Pour le traitement des photos, les propositions faites par l’IA peuvent se révéler choquantes concernant la notion de genre et la couleur de peau. Anthony Masure souligne que l’objectif du traitement des données sera à la fin : « toujours pour un peu mieux fliquer les gens. La justice pénalise encore plus lourdement les minorités quand on utilise l’IA. » Il ajoute : « Il faut se méfier du techno solutionnisme : ce n’est pas si simple. » Il y a des pistes de solution ? « Oui, notamment en investissement : il ne faut pas tout laisser à la Silicon Valley car si on parle du contrôle de nos vies, n'oublions pas que toutes les données partent aux USA, c’est un sérieux problème. »

L'opinion du modèle expert Chat GPT

On a demandé à notre ange/démon préféré, le modèle expert Chat GPT, son opinion sur la question :

« Le débat sur les usages de l'intelligence artificielle (IA) est complexe et il existe différentes perspectives sur la question. Certains voient l'IA comme un progrès et une avancée technologique qui offre de nombreuses opportunités, tandis que d'autres soulignent les préoccupations et les dangers potentiels liés à son utilisation. Permettez-moi de vous présenter les deux points de vue :

Progrès de l'IA :

Amélioration de la productivité : L'IA peut automatiser des tâches répétitives et fastidieuses, permettant aux humains de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Avancées scientifiques et médicales : L'IA peut être utilisée dans des domaines tels que la recherche médicale, la découverte de médicaments, l'analyse de données complexes, ce qui peut contribuer à des avancées significatives dans ces domaines.

Amélioration des services : L'IA peut être utilisée pour améliorer les services et les expériences utilisateur, par exemple, avec des assistants virtuels, des recommandations personnalisées, des systèmes de traduction automatique, etc.

Préoccupations et dangers de l'IA :

Impact sur l'emploi : L'automatisation par l'IA pourrait potentiellement remplacer certains emplois, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'avenir du travail et à la nécessité de requalifications professionnelles.

Biais et discrimination : Les systèmes d'IA peuvent refléter les biais présents dans les données sur lesquelles ils sont entraînés, ce qui peut entraîner des résultats discriminatoires ou injustes.

Questions éthiques : L'IA soulève des questions éthiques complexes, telles que la responsabilité en cas de décisions prises par des machines autonomes, la confidentialité des données et la transparence des algorithmes.

Il est important de noter que la perception de l'IA comme un danger ou un progrès dépend souvent de la façon dont elle est utilisée et réglementée. Beaucoup soulignent la nécessité d'une réglementation et d'une gouvernance appropriées pour garantir que l'IA est développée et utilisée de manière responsable et éthique.

En fin de compte, il n'y a pas de réponse simple à la question de savoir si l'IA est un danger ou un progrès. Cela dépend des circonstances spécifiques, des utilisations envisagées et des précautions prises pour minimiser les risques et maximiser les avantages. Un dialogue ouvert et une prise de décision éclairée sont essentiels pour façonner l'avenir de l'IA de manière socialement bénéfique. »

Merci petit ange/démon, nos intervenants ont souligné les mêmes problématiques.

Rappelons aux insouciants que le diable est un ange déchu qui habite en enfer. De là, il fait son maximum pour tenter les hommes, les femmes et les LGBTIQA+....

