Emmanuel Macron annonce un plan de soutien à l'intelligence artificielle

Emmanuel Macron veut accélérer sur l'intelligence artificielle. Le chef de l'État a annoncé hier un vaste plan de soutien à la filière française. Une annonce faite en terrain conquis, au salon Viva Tech à Paris, la grande messe européenne de la technologie et des innovations. À cette occasion, le président a également rappelé l'importance de réguler rapidement le secteur, sans pour autant freiner l'innovation.

Développer l'intelligence artificielle oui, mais de l'IA made in France. C'est le message adressé par Emmanuel Macron aux entrepreneurs depuis le salon VivaTech. Le chef de l'État espère d'abord rattraper le retard face aux concurrents. « C'est clair que les États-Unis d'Amérique, de très loin, et même la Chine, ces deux grands leaders vont beaucoup plus vite que nous Français et que nous Européens », a admis Emmanuel Macron.

Pour ça, le gouvernement va mettre la main à la poche : 500 millions d'euros seront investis dans la formation avec l'objectif de faire naître de nouveaux talents. « On a de bons organismes de recherche, de bonnes universités. Simplement, on doit faire beaucoup plus. Et donc il faut qu'on se donne comme objectif de doubler le nombre de formations mais en même temps de faire émerger cinq à dix IA clusters à hauteur de 500 millions d'euros, pour avoir au moins parmi eux deux à trois références mondiales. »

Concernant sa volonté de régulation du secteur, le chef de l'État maintient sa position et reste fidèle à sa stratégie du « en même temps » : « Pour moi la priorité, c'est vraiment de faire du "en même temps" pour le coup. C'est-à-dire qu'il faut faire en même temps de l'accélération pour la recherche, l'innovation et la création d'un écosystème très puissant, et participer à une régulation mais dont le périmètre doit être le plus large possible. »

Une stratégie qui sera probablement au coeur des échanges avec Elon Musk qui doit rencontrer Emmanuel Macron ce vendredi.

