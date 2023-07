Les États-Unis s'inquiètent d'une cyber-intrusion chinoise dans ses infrastructures militaires

À en croire Washington, Pékin aurait placé un logiciel espion au cœur du réseau qui contrôle les infrastructures militaires américaines. Un programme qui pourrait servir la Chine en cas d’opération visant Taïwan. Des accusations démenties par les autorités chinoises.

La chasse dure depuis plusieurs mois… Armée, renseignements, sécurité nationale, tous les services sont sur le pont pour retrouver le logiciel espion. À l’origine, l’information évoquant une brèche informatique a commencé à circuler en mai 2023, mais en réalité, cela fait plus d’un an que cela dure, à en croire le New York Times. Le quotidien, citant des sources au sein de l’armée, révèle également que cette brèche serait beaucoup plus inquiétante qu’initialement estimé. Pour le moment, Washington ignore l’ampleur exacte de cette brèche, mais assure qu’elle ne touche pas les systèmes informatiques classifiés.

Le programme informatique aurait été placé à l’intérieur d’un réseau stratégique, celui qui gère les infrastructures de l’armée américaine. Une fois activé, notamment lors d’un conflit, il pourrait perturber les réseaux d'électricité, d’eau potable et surtout les réseaux de communication des bases militaires. Ce qui pourrait sérieusement entraver les opérations de l’armée et détourner l’attention des États-Unis… « Une véritable bombe à retardement », rapporte le New York Times.

Fin mai, les agences chargées de la cybersécurité des États-Unis et d'alliés avaient accusé un « cyber-acteur » parrainé par la Chine d'avoir infiltré les « infrastructures critiques » américaines, des allégations fermement démenties par Pékin. Microsoft avait de son côté indiqué que le groupe qui en serait à l'origine, Volt Typhoon, était actif depuis la mi-2021 et qu'il avait ciblé, entre autres, des infrastructures essentielles dans l'île de Guam, qui héberge une importante base militaire américaine dans l'océan Pacifique.

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis accusent la Chine de cyberattaque. Les pays occidentaux s'inquiètent de plus en plus des manœuvres de Pékin dans le cyberespace. Mi-juin, une filiale de Google avait rapporté qu'un groupe de cyberattaquants, visiblement lié à l'État chinois, était responsable d'une vaste campagne d'espionnage informatique visant notamment des agences gouvernementales de plusieurs pays représentant un intérêt stratégique pour Pékin. Le choix des cibles était directement lié aux « questions hautement prioritaires pour la Chine, tout particulièrement dans la région Asie-Pacifique, dont Taïwan », relevait Mandiant, spécialiste en cybersécurité de Google.

