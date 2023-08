Google et Universal discutent pour réglementer les chansons générées par l'intelligence artificielle

Le débat autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle continue : après le cinéma, les médias, la photographie, la question se pose désormais dans le domaine de la musique. Google et les studios Universal seraient en discussion pour réglementer les chansons et les voix générées par l'intelligence artificielle.

L’objectif de ces discussions entre Google et Universal serait d’établir un système qui permettrait aux utilisateurs d’IA de générer des morceaux légalement en payant des droits d’auteurs. (Image d'illustration)

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Rihanna qui reprend une chanson de Beyoncé ou Johnny Cash qui chante Barbie Girl: ces morceaux ont tout pour convaincre mais sont entièrement faux. Ils sont en fait générés par des programmes d'intelligence artificielle.

Depuis plusieurs mois, ce genre de deep fake [hypertrucage en français, NDLR] se sont multipliés. Des morceaux qui imitent de façon très convaincante la voix, les paroles ou les musiques d’artistes connus, souvent sans leur consentement.

À en croire le Financial Times, c’est pour mettre de l’ordre dans ce domaine et éviter les abus que Google et les studios Universal seraient en discussion. Car de nombreuses questions se posent, à commencer par celle des droits d’auteurs.

L’objectif de ces discussions serait d’établir un système qui permettrait aux utilisateurs d’intelligence artificielle de générer des morceaux légalement en payant des droits d’auteurs. Mais ce phénomène inquiète de nombreux artistes comme Drake, Rihanna ou Ice Cube qui ont peur que ces fausses chansons diminuent la valeur de leur talent et de leurs œuvres

