RGPD, DSA: face aux géants d'internet, une régulation européenne érigée peu à peu en modèle

Depuis le 25 août, le Digital Service Act (DSA) astreint les géants d’Internet à de nouvelles règles sans précédent en Europe. Comme avec la mise en place du RGPD en 2018, l’entrée en vigueur du DSA pourrait profondément transformer le paysage numérique européen, voire mondial, mais cela devrait prendre beaucoup de temps.

Deux ans et demi après sa présentation par la Commission européenne,le Digital Service Act est finalement entré en vigueur ce vendredi 25 août. Son application n’est pour l’instant que partielle, mais elle pourrait toutefois profondément transformer le paysage numérique dans l’Union européenne. Seules 17 des plus grosses plateformes et deux moteurs de recherche opérant sur internet en Europe et cumulant au moins 45 millions d’utilisateurs actifs sont concernés, ce qui englobe des acteurs comme Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter ou encore TikTok. Les plateformes de tailles moindres ne verront ces nouvelles règles européennes s’appliquer à elles à partir de février 2024.

Modération et algorithmes

Le DSA s’apparente ainsi à un changement majeur pour les géants du web habitués jusque-là à fixer leurs propres règles. Si les plateformes restent non responsables juridiquement des contenus qu’elles hébergent, elles seront désormais astreintes à des règles beaucoup plus strictes en matière de modération. Elles devront proposer aux internautes un outil pour signaler facilement les contenus « illicites » et les retirer rapidement. Des « signaleurs de confiance », comme la plateforme Pharos en France, devront également voir leurs alertes traitées en priorité. Ils seront désignés dans chaque pays de l'Union européenne d'ici février 2024.

Les algorithmes mis en place par les géants du web seront aussi scrutés de près par le législateur européen. Ces derniers devront expliquer le fonctionnement de leurs systèmes de recommandation et proposer à leurs utilisateurs des alternatives. Par ailleurs, finie la publicité ciblée à destination des mineurs qui est maintenant interdite, tout comme les annoncées basées sur des données sensibles comme la religion ou l’orientation sexuelle. Toute infraction à ces nouvelles règles sera alors passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Les récidivistes pourraient se voir être interdit d'activité sur le sol de l’Union européenne.

Avec cette nouvelle législation, la Commission européenne veut combattre la haine en ligne, la désinformation, la pédopornographie ou les contrefaçons. « L’Europe est aujourd’hui la première juridiction au monde où les plateformes en ligne ne bénéficient plus d’un passe-droit et ne fixent plus leurs propres règles. Elles sont désormais des entités réglementées au même titre que les institutions financières », a déclaré le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton promettant de « faire respecter scrupuleusement le DSA ».

Parallèlement, l'UE continue d'accentuer la pression sur les géants du web avec un autre volet de sa politique de régulation d'internet : le Digital Marketing Act (DMA). Les plateformes concernées ont jusqu'au 6 mars 2024 pour se mettre en conformité avec le DMA qui vise à limiter la position économique dominante de la majorité des plateformes du numérique sur le territoire européen, freiner leurs pratiques anticoncurrentielles et mieux protéger les utilisateurs et consommateurs.

Les plateformes commencent à s’adapter

Comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur en 2018, le DSA pourrait donc bouleverser le paysage numérique européen. « En matière de régulation du contenu, le DSA est un texte qui a une vocation d’application très large et par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, il va assez loin, estime Suzanne Vergnolle, maître de conférences en droit du numérique au Conservatoire National des Arts et Métiers. Il semble que Thierry Breton et Margrethe Vestager [la commissaire européenne à la Concurrence, NDLR] avaient une volonté politique de porter ce projet, il faut espérer que cette volonté perdure pour donner aux équipes, qu’elles soient nationales ou européennes, les bonnes conditions pour mettre en œuvre correctement ce texte ».

Les grandes plateformes ne se sont pas montrées particulièrement proactives pour respecter le RGPD, en témoignent les nombreuses amendes reçues par le groupe Meta depuis l’entrée en vigueur de la législation, notamment une record de 1,2 milliard d’euros en mars 2023 dont le groupe a fait appel, mais dans le cas de la DSA plusieurs entreprises ont déjà annoncé des efforts de mise en conformité.

Le Chinois TikTok a été parmi les premiers à se pencher sur la question en introduisant un outil de signalement de contenu illégal. Meta a également implémenté à Facebook et Instagram la possibilité de désactiver les algorithmes de recommandation. L’entreprise affirme avoir déjà recruté 1 000 personnes pour travailler sur le DSA et estime dans un billet de blog que cette nouvelle réglementation constitue « un événement majeur pour les entreprises technologiques de l’UE et aura un impact significatif sur les Européens ». De son côté, Elon Musk a promis que X (ex-Twitter) respecterait le DSA et Apple a affirmé être en train de mettre en place de nouvelles mesures.

Le « Brussels effect »

Le DSA devra donc faire preuve de son efficacité sur le long terme, mais la plupart des experts s’accordent à dire que le signal envoyé pour réguler internet est positif. La possibilité de voir cette législation suivre le même chemin que le RGPD, dont les grands principes ont été repris par de nombreux pays à travers le monde pour leur propre législation sur les données personnelles, n’est pas exclu. « L'universitaire Anu Bradford a théorisé le phénomène du "Brussels effect". Bruxelles est souvent, et dans beaucoup de domaines, le législateur qui pose les premiers jalons et beaucoup de pays derrière s'en inspirent, comme cela s’est énormément vu pour le RGPD. Avec le DSA, on n’est pas dans l’interdiction, c’est un texte qui demande aux plateformes de se mettre en conformité avec de nouvelles règles, pour cette raison, cela pourrait inspirer d’autres pays, explique Suzanne Vergnolle. De la même façon que pour le RGPD, l’Europe est un très gros marché donc les entreprises auront tendance à se mettre en conformité pour le conserver ».

L’entrée en vigueur pourrait ainsi avoir deux effets. « Le premier, c'est que d’autres législateurs étrangers s’inspirent du législateur européen pour créer leurs propres règles, poursuit l’universitaire. Le deuxième, c’est que les plateformes pourraient vouloir faire bénéficier de ces règles à leurs utilisateurs au-delà des frontières européennes ».

Des effets pas perceptibles avant plusieurs mois

Bien que contraignant, le texte reste souple, ce qui fait d’ailleurs sa force face à un secteur en évolution constante, mais certains ne manquent pas de déjà pointer ses limites. Si les plateformes doivent par exemple offrir des alternatives à leurs recommandations algorithmiques, rien ne les oblige à les mettre en avant. Sur Instagram ou Twitter, pour utiliser le fil chronologique, il faut ainsi effectuer une manipulation à chaque ouverture de l’application. De nombreux observateurs, mettent également en doute la capacité de Twitter à modérer ses contenus alors que l’entreprise vient de licencier des centaines de ses salariés.

Comme ce fut le cas avec le RGPD, la mise en œuvre du DSA sera probablement longue et ses effets ne seront pas perceptibles avant plusieurs mois. « À juste titre, il y a encore beaucoup de frustration dans la mise en œuvre du RGPD, donc pour le DSA, ce n’est pas du jour au lendemain que l’on va constater un web sans risque ou sans contenus problématiques. Nous ne sommes qu’aux prémices du calendrier d’application de ce texte. Cela va prendre du temps », conclut Suzanne Vergnolle.

