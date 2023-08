Le groupe Meta démantèle une vaste opération de propagande chinoise sur ses réseaux sociaux

Le groupe américain Meta, maison mère de Facebook, a annoncé ce mardi 29 août 2023 avoir supprimé des milliers de comptes faisant de la propagande chinoise en ligne. Selon l'entreprise, il s'agirait de « la plus grande opération d'influence » jamais démantelée. Cette campagne de désinformation durait depuis quatre et était destinée à la promotion de la Chine dans le monde.

Plus de 7 700 comptes Facebook supprimés et une quinzaine de profils Instagram. Selon Meta, il s'agirait de la plus importante action de suppression de comptes de son histoire. La campagne de propagande intitulée « Spamouflage », dont des éléments sont actifs depuis 2018.

Les pages concernées publiaient régulièrement des commentaires positifs sur la Chine et la province du Xinjiang, où se trouve la minorité ouïghoure. Et critiquaient les États-Unis et la politique étrangère des pays occidentaux. Des journalistes et des chercheurs étaient également pris pour cible, selon Meta. « Dans un cas [...], une page Facebook qui avait précédemment publié des publicités en chinois pour de la lingerie est brusquement passée à la rédaction de messages en anglais sur les émeutes au Kazakhstan ».

Une campagne très organisée

Les équipes de sécurité du groupe annoncent avoir pu remonter à « des personnes associées aux forces de l'ordre chinoises ». Et à une organisation très structurée. Les comptes, gérés de différentes régions de la Chine, partageaient une « infrastructure numérique commune ». Le tout sous la forme d'une entreprise lambda, qui observait même des pauses déjeuner et dîner à l'heure de Pékin.

Meta précise cependant ne pas avoir observé de preuves d'une véritable audience. Selon le groupe, « cette opération était importante et bruyante, mais elle a eu du mal à dépasser sa propre chambre d'écho ».

