TikTok commence à héberger les données de ses utilisateurs européens en Irlande

Face à la charge des pouvoirs publics qui craignent l’influence des actionnaires chinois, la firme Tiktok a entamé l’hébergement des données de ses utilisateurs européens en Europe, plus précisément en Irlande.

« Notre premier centre de données à Dublin, en Irlande, est désormais opérationnel », a indiqué la filiale du géant chinois ByteDance dans un communiqué. Et d’ajouter : « La migration des données des utilisateurs européens vers ce centre a déjà débuté, tandis que nos deux autres centres en Norvège et en Irlande sont en cours de construction ».

L’opération doit durer jusqu’à fin 2024, date à laquelle les trois centres de données du projet baptisé Clover seront en fonctionnement. Il représente pour TikTok, qui compte aujourd'hui 150 millions d'utilisateurs aux États-Unis et 134 millions dans l'Espace économique européen, un investissement annuel de 1,2 milliard d'euros.

Toute cette organisation a pour but de protéger les données des Européens. Ainsi, les employés de ByteDance situés en Chine ne pourront pas accéder aux « données protégées » des utilisateurs occidentaux, assurent des responsables de Tiktok. Parmi les données protégées, on retrouve les noms réels des utilisateurs, les adresses mail, numéros de téléphone ou encore adresses IP. L'entreprise revendique une séparation juridique totale avec ses entités en Chine et a toujours fermement nié tout partage de données avec les autorités chinoises.

« Je suis très attentivement la mise en œuvre de cet engagement pris notamment à l'occasion de mes rencontres avec les dirigeants de TikTok. Ce n'est qu'un début. Nous restons vigilants et ne relâchons pas l'effort », a réagi mardi le ministre français délégué au Numérique, Jean-Noël Barrot, sur le réseau social X (ex-Twitter).

