Tennis: Federer espère continuer en 2023

Lausanne (AFP) – Roger Federer, en pleine reconstruction physique après un an sans compétition, espère être encore sur le circuit mondial l'an prochain si sa reprise se passe sans encombre à l'automne, explique-t-il dimanche dans le quotidien suisse Tagesanzeiger.

Publicité Lire la suite

"Comment, quand et pour quoi faire, je ne sais pas encore. Mais ce serait l'idée", avance prudemment le champion suisse, interrogé par le journal zurichois sur son intention de poursuivre l'an prochain sur les courts, alors qu'il fêtera ses 41 ans en août.

Encore faudra-t-il que l'ancien N°1 mondial, vingt couronnes en Grand Chelem et aucune apparition en compétition depuis Wimbledon 2021, parvienne à reprendre la raquette après avoir subi l'été dernier une troisième opération du genou droit en un an et demi.

"Je suis moi même curieux de voir ce qui va suivre. Mais j'ai de l'espoir, j'ai déjà fait un bon bout de chemin. Je ne suis pas loin. Les trois ou quatre prochains mois seront éminemment importants", estime le Bâlois.

Interrogé samedi par la chaîne SRF, l'icône suisse expliquait mettre "actuellement l'accent sur (sa) condition physique", en allant en salle de gym "cinq à six fois par semaine". Mais le tennis devra encore "attendre un peu", reconnaissait-il.

Federer vise néanmoins toujours un retour sur les courts lors de la Laver Cup à Londres (23 au 25 septembre) puis dans sa ville natale du 24 au 30 octobre prochain, comme l'avaient annoncé fin avril les organisateurs du tournoi de Bâle.

Le champion suisse, vainqueur de 103 trophées au fil de ses plus de vingt ans de carrière, n'a joué que six matches en 2020 et treize en 2021. Il pointe actuellement à la 50e place mondiale.

© 2022 AFP