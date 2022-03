Tennis: Gaston stoppé au 3e tour par Norrie à Miami

Miami (AFP) – Hugo Gaston (68e mondial) a été éliminé au 3e tour du Masters 1000 de Miami, battu sans démériter 6-4, 7-5 par le Britannique Cameron Norrie (12e), dimanche.

Deux jours après sa plus belle victoire de la saison, aux dépens du géant Américain John Isner (22e, 2,08 m), le Français de 21 ans est cette fois tombé sur plus fort, mais il s'est battu jusqu'au bout.

Il a breaké d'entrée de jeu, mais a aussitôt cédé deux fois son service, plombé par une première balle en berne (47% de réussite dans ce set). A 4-2 contre lui, il s'est procuré deux balles de débreak, mais Norrie est resté solide pour conserver son avantage.

Durant la seconde manche, Gaston a été plus consistant, mais le Britannique n'a pas manqué sa balle de break à 4-3.

Le Français s'est alors rebiffé, lâchant ses coups et montant plus souvent au filet, avec réussite. Il a sauvé cinq balles de match sur son engagement suivant, une sixième sur service adverse et a même réussi à débreaker (5-5).

Mais sa première balle l'a encore trahi et Norrie de rebreaker aussitôt, pour conclure non sans mal sur sa 8e balle de match, grâce à son 7e ace du jour.

Il affrontera en 8e de finale le Norvégien Casper Ruud (8e) ou le Kazakh Alexander Bublik (33e).

Quant à Gaston, qui disputait là seulement son quatrième match dans le tableau final d'un tournoi du circuit ATP, il peut se satisfaire d'être sur la bonne voie, après un début de saison difficile.

