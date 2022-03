Tennis: Rublev et Sakkari s'effondrent à Miami, Zverev s'accroche

Miami (AFP) – Surprises à Miami: Andrey Rublev et Maria Sakkari, pourtant en forme en cette fin d'hiver, ont chuté dès leur entrée en lice, le premier laminé par le volcanique Nick Kyrgios (102e mondial), la seconde renversée par Beatriz Haddad Maia (62e).

Après avoir effectué la traditionnelle poignée de mains, Kyrgios ne masquait pas sa surprise de devoir revenir au vestiaire après avoir passé seulement 53 minutes sur le court. Le temps de se débarrasser, sans ménagement de sa part, ni résistance d'autre part, de Rublev 6-3, 6-0.

Et l'affiche alléchante du jour dans le tableau hommes, entre l'Australien, qui reste sur un quart de finale perdu de peu contre Rafael Nadal à Indian Wells, et le Russe, demi-finaliste en Californie, de faire pschiit, de façon assez inattendue.

"Je suis très heureux de ma performance. Je n'ai pas joué de manière incroyable, j'ai joué de la bonne manière. Je sais que Rublev aime dicter le tempo et je ne l'ai pas laissé faire. J'ai réussi autant de coups gagnants que j'ai pu et j'ai bien servi", a commenté Kyrgios, qui a survolé les débats avec ses grands coups droit puissants et une efficacité redoutable au service (80% de premières balles, 10 aces).

L'Australien de 26 ans, qui sort de deux ans et demi difficiles, ayant notamment traversé une période très sombre, avec des pensées suicidaires, en 2019, démontre qu'il est sur la bonne voie. Et il s'est de surcroit évité tout épisode colérique, lui qui a failli, la semaine passée, atteindre un ramasseur de balles après avoir fracassé sa raquette au sol.

Nick Kyrgios tombeur d'Andrey Rublev à Miami, le 25 mars 2022 MATTHEW STOCKMAN G/AFP

Ancien 13e mondial, Kyrgios, invité à Miami, tentera de poursuivre son retour au premier plan contre l'Italien Fabio Fognini (17e).

Un nom à retenir: Fruhvirtova

Plus tôt, le cador de cette partie de tableau Alexander Zverev (4e) s'est qualifié laborieusement pour le 3e tour (6-4, 3-6, 6-3) aux dépens du Croate Borna Coric (166e), s'évitant une nouvelle déconvenue, une semaine après sa déconvenue à Indian Wells, où il a été sorti dès son entrée en lice par l'Américain Tommy Paul (37e).

La Tchèque Linda Fruhvirtova face à la Belge Elise Mertens au tournoi de Miami, le 25 mars 2022 Mark Brown Getty/AFP

En quête lui aussi de rachat, sur le plan du comportement sur un court, un mois après son coup de sang à Acapulco, où il avait frappé plusieurs fois la chaise de l'arbitre avec sa raquette, écopant ensuite d'une sanction clémente de huit semaines de suspension de toutes compétitions avec sursis par l'ATP, Sasha ne s'est pas énervé cette fois.

Loin de jouer son meilleur tennis, il s'est accroché pour sortir vainqueur de ce match piège et affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov (29e) ou L'Américain Mackenzie McDonald (54e).

Autres qualifiés notables chez les hommes, l'Italien Jannik Sinner (11e) et le Britannique Cameron Norrie (12e).

Chez les femmes, la déconvenue du jour a été vécue par Maria Sakkari, 3e mondiale et finaliste dimanche dernier à Indian Wells, qui a manifestement manqué de gaz pour enchaîner à Miami, battue 4-6, 6-1, 6-2 par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.

Maria Sakkari battue à la surprise générale par la modeste Brésilienne Beatriz Haddad Maia à Miami, le 25 mars 2022 Mark Brown Getty/AFP

La Grecque semblait contrôler sa partie quand soudain tout son jeu s'est déréglé et ce qui fait habituellement une de ses forces, sa combativité, l'a fuie assez rapidement.

A noter, enfin, la performance remarquable de la grande espoir du tennis tchèque, Linda Fruhvirtova, 16 ans et 279e mondiale, qui a elle écarté (7-5, 2-6, 6-1) la Belge Elise Mertens (24e).

"C'est incroyable", s'est exclamée l'adolescente, qui ne manque toutefois pas d'ambition. "Je veux être N.1 mondiale, je veux gagner des titres du Grand Chelem", a prévenu celle qui sera opposée au 3e tour à la Bélarusse Victoria Azarenka ou à la Russe Ekaterina Alexandrova.

