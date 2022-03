Tennis: Swiatek et Ruud ne lâchent rien, Badosa et Sinner abandonnent

Iga Swiatek serre la main de Petra Kvitova qu'elle vient de battre en quart de finale du tournoi de Miami, le 30 mars 2022 Michael Reaves GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

Miami (AFP) – La future N.1 mondiale Iga Swiatek, intraitable face à Petra Kvitova, et Casper Ruud impressionnant contre Alexander Zverev se sont qualifiés pour les demi-finales à Miami, tout comme Jessica Pegula et Francisco Cerundolo, après les abandons de Paula Badosa et Jannik Sinner.