Tennis: Wimbledon sur le point de devenir une prestigieuse exhibition

Vue aérienne du All England Lawn Tennis Club qui accueille le Grand Chelem sur gazon à Wimbledon, le 4 juillet 2019 Thomas LOVELOCK AELTC / POOL/AFP/Archives

6 mn

Paris (AFP) – Wimbledon, considéré comme le plus grand tournoi du monde, pourrait devenir cet été la plus prestigieuse exhibition de tennis: l'ATP et la WTA, qui gèrent les circuits masculin et féminin, ont décidé vendredi de ne distribuer aucun point au Majeur sur gazon s'il maintient sa décision d'exclure Russes et Bélarusses en raison de la guerre en Ukraine.