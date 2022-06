Top 14: Castres et Montpellier en demies, les "gros" au rendez-vous

Le talonneur Peato Mauvaka marque un essai pour Toulouse contre Biarritz en Top 14 le 5 juin 2022 au stade Ernest-Wallon à Toulouse Fred SCHEIBER AFP

3 mn

Toulouse (AFP) – Castres et Montpellier se sont directement qualifiés dimanche pour les demi-finales du Top 14 à l'issue d'une 26e et dernière journée riche en suspense qui a vu les "gros" Toulouse, La Rochelle et le Racing 92 prendre en habitués les trois derniers billets en jeu pour la phase finale.