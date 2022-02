Top 14: le Racing 92 vient à bout de Pau

Nanterre (AFP) – Le Racing 92 a enchaîné une quatrième victoire de rang en championnat en venant à bout de Pau (35-29), au terme d'une rencontre spectaculaire avec 7 essais inscrits, samedi, lors de la 13e journée du Top 14.

Portés par un Maxime Machenaud solide au pied (6/7), les Franciliens poursuivent leur remontée au classement en se hissant à la 5e place, synonyme de qualification pour les phases finales.

Pau, auteur de 5 essais, repart avec le bonus offensif mais a une nouvelle fois manqué de précision loin de ses bases et pointe à la 10e place au classement.

"On a laissé aux Palois, que je félicite, la possibilité de nous mettre en difficulté et ils ont su le faire et bien le faire. Après ce qui est important c’est que la victoire est de notre côté", a analysé l'entraîneur du Racing Laurent Travers.

"On est très satisfaits de pouvoir continuer et conforter le fait d’être dans le wagon des 6 pour le moment", a-t-il ajouté

Les joueurs du Racing 92, en dépit d'une entame de match maitrisée, avec une première pénalité et un essai transformé de Machenaud (14), qui leur a permis de mener 10-0 après un quart d'heure de jeu, ont laissé leurs adversaires revenir.

Offensifs, les Palois n'ont pas hésité à relancer de leur camp pour recoller avec un essai de Ikpefan (16) et même passer devant par Hastoy (20), et de Barret, après une subtile passe au pied de Le Bail (24).

Mais les Béarnais ne sont pas parvenus à garder durablement leur avance, d'abord en raison du 100e essai de Juan Ihomff sous le maillot du Racing 92 (28).

"C’est très important dans la carrière d’un joueur. Je ne parle pas des cent essais, parfois on a juste à aplatir, mais je parle de cent histoires différentes(...) Je me souviens presque de chaque essai, j’ai une bonne mémoire", a réagi l'Argentin après la rencontre.

Les Palois ont aussi payé la maladresse au pied d'Antoine Hastoy, qui a couté 9 points aux siens et permis aux Franciliens de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 23-17.

L'ailier du Racing 92 Louis Dupichot tente de semer son adversaire palois lors de leu février 2022 ALAIN JOCARD AFP

En deuxième période, le manque de discipline palois (14 pénalités à 2) a coûté cher, malgré deux autres essais de Le Bail (54) et Vatubua (66), et n'a permis d'empêcher une nouvelle victoire du Racing 92, qui s'est de son côté montré beaucoup plus précis au pied.

Moins impériaux que lors de ses précédentes sorties, les Racingmen assurent toutefois l'essentiel en s'imposant pour la sixième fois en sept matches, en comptant la Coupe d'Europe.

© 2022 AFP