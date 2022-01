Top 14: le Stade Français maîtrise Perpignan et s'éloigne de la zone de relégation

Paris (AFP) – Le Stade Français, de retour à la compétition trois semaines après son dernier match, s'est éloigné de la zone de relégation du Top 14 en dominant Perpignan 27 à 17 samedi au stade Jean Bouin à Paris, lors de la 14e journée.

Cette deuxième victoire consécutive en championnat, un mois après un épatant succès devant la Rochelle (25-20), permet aux Parisiens de grimper à la 8e place provisoire, à quatre points de la dernière place de barragiste, occupée par Lyon, qui accueille le Racing 92 dimanche (21h05). Le promu Perpignan (13e) peut chuter au dernier rang en cas de victoire de Biarritz (14e) dimanche chez le leader Bordeaux-Bègles (16h00).

Touchés par de nombreux cas de Covid-19, les Parisiens n'avaient plus foulé le gazon en compétition depuis le 12 décembre et une défaite à Connacht (36-9) en Champions Cup. Deux matches (Toulouse et Bristol) avaient été ajournés au milieu du mois de décembre.

Face à une équipe perpignanaise exsangue, privée de nombreux joueurs dont l'arrière de l'équipe de France Melvyn Jaminet, les Soldats roses n'ont pas toujours séduit devant leur public, peu nombreux en ce premier jour de 2022, mais ont su faire montre d'efficacité dans l'en-but de l'USAP.

Le centre international fidjien, Waisea, a incarné ce réalisme en inscrivant un doublé (23e, 54e), portant son total d'essais à six depuis le début de la saison.

Son équipier, le demi d'ouverture Joris Segonds, auteur de 17 points dont quatre pénalités (11e, 35e, 40e, 71e), a grandement contribué au sixième succès des hommes de Gonzalo Quesada.

L'Usap a limité la casse sans réussir à arracher le point du bonus défensif, grâce notamment à deux essais transformés de Dubois (28) et Lotrian (67).

Le Stade Français se déplacera à Castres (5e) le 8 janvier pour continuer à se rapprocher des places de barragiste.

© 2022 AFP