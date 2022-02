Top 14: Lyon bat le Stade Français au finish

Les Lyonnais tentent de conserver le ballon avec Francisco Gomez Kodela (C) contre le Stade Français au Matmut de Gerland, le 5 février 2022

Lyon (AFP) – Lyon a décroché une quatrième victoire consécutive en championnat contre le Stade Français (26-22), samedi après-midi, au stade de Gerland, pour le compte de la dix-septième journée.

Les Lyonnais comptent 48 points et restent troisièmes, derrière Bordeaux et Montpellier.

De son côté, malgré une excellente entame de match, le Stade Français n'a pas réussi à remporter un deuxième succès en déplacement, et reste à la dixième place. Pire, les Parisiens ont également perdu leur ouvreur et buteur, Joris Segonds, sorti sur blessure à la 58ème minute.

Longtemps menés au score, les Lyonnais sont repassés devant au tableau d'affichage à dix minutes de la fin (23-22), sur la quatrième pénalité de leur ouvreur, Léo Berdeu, entré en début de seconde période.

Auparavant, ils ont longtemps traîné comme un boulet leur mauvaise entame de match (0-12. 24e). Ils ont réussi à rester au contact au score grâce à un exploit personnel de l'ailier fidjien, Josh Tuisova, auteur de son deuxième essai de la saison (8-12. 28e). Les Lyonnais auraient pu reprendre le score plus tôt mais la réussite n'était pas au rendez-vous à l'image de cette pénalité sur le poteau de l'ouvreur néo-zélandais, Lima Sopoaga (34e) et de ces deux occasions manquées par le deuxième ligne fidjien, Temo Mayanavanua (16e), et le troisième ligne néo-zélandais, Jordan Taufua (58e), entrés dans l'en-but sans aplatir.

Le Stade Français a lâché prise après l'heure de jeu, marquée par les sorties successives, sur blessures, de ses deux ouvreurs, Joris Segonds (58e), et de son remplaçant, Léo Barré (63e) et le carton jaune infligé à l'arrière tongien, Telusa Veainu, auteur d'un en-avant volontaire (70e). Malgré cela, il a eu une balle de match. A deux minutes de la fin, le demi de mêlée remplaçant, Arthur Coville a raté la pénalité de la gagne, à trente mètres en coin.

