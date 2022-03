Top 14: Montpellier écarte Toulon et passe en tête

Zach Mercer (balle en main) et Montpellier leaders provisoires du Top 14 grâce à leur court succès sur Toulon au GGL Stadium, le 12 mars 2022

Montpellier (AFP) – Montpellier a pris provisoirement la tête du championnat en s'imposant difficilement (18-16) à domicile devant Toulon, qui ramène le bonus défensif, samedi en match en retard de la 14e journée de Top 14.

L'ailier varois Thomas Salles a manqué la pénalité de la victoire après la sirène et laisse quelques regrets à Toulon.

L'équipe de Philippe Saint-André compte trois points d'avance sur Bordeaux-Bègles qui se déplace dimanche à Clermont.

Montpellier n'avait plus occupé la place de leader depuis la saison 2017-2018 passée en tête quasiment de bout en bout.

Toulon, engagé dans une inédite course au maintien, grappille un point pour revenir à la hauteur de Brive (11e) et porte à trois points son avance sur le barragiste Perpignan.

A l'amorce du sprint final, et d'un autre match en retard face à La Rochelle la semaine prochaine, le RCT a récupéré le troisième ligne international et capitaine de l'équipe de France Charles Ollivon. Rétabli d'une rupture des ligaments croisés du genou contractée le 5 juin face à Castres, il a joué pendant plus d'une mi-temps (49e).

Plus pragmatique, plus efficace au niveau des avants, Montpellier s'est mieux adapté aux pluies diluviennes tombées sur l'Hérault.

En l'absence de l'international italien Paolo Garbisi, le jeune demi d'ouverture Louis Foursans-Bourdette a permis à Montpellier d'être longtemps en tête et de mener de douze points (18-6) à la 54e minute.

A la 73e minute, Toulon s'est totalement relancé grâce à un essai de pénalité et un carton jaune infligé à l'arrière montpelliérain Anthony Bouthier. Le RCT a dû se satisfaire du bonus défensif.

