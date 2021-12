Top 14: Montpellier solide sur le podium

Paris (AFP) – Montpellier a sécurisé sa place sur le podium à mi-parcours avec un succès à Biarritz et La Rochelle a maîtrisé Lyon, lundi au terme de la 13e journée de Top 14 très perturbée par la recrudescence des contaminations au Covid-19.

Au lieu de sept matches, les amateurs de rugby ont dû se contenter de trois après des reports en cascade dont le choc entre le Stade toulousain, double champion de France en titre, et le Stade français dimanche après des infections dans les rangs parisiens.

Au lendemain de la victoire au forceps de Castres à Perpignan (20-19), seule rencontre disputée dimanche lors du Boxing Day, Montpellier puis La Rochelle ont tiré leur épingle du jeu en s'offrant, chacun, un succès bonifié.

Les Héraultais ont décroché un sixième succès consécutif (27-12), le deuxième de suite avec le bonus offensif, qui leur permet de fondre sur le duo de tête. Le MHR revient a égalité de points (40) avec Toulouse, deuxième, et ne compte plus que deux unités de retard sur Bordeaux-Bègles, un leader cerné par les cas positifs au Covid-19 et contraint de remettre à plus tard son déplacement à Toulon.

Autant de victoires d'affilée, cela n'était plus arrivé à Montpellier depuis les sept succès empilés entre février et avril 2016. Les hommes de Philippe Saint-André ont su se montrer réalistes malgré leur indiscipline et une demi-heure passée en infériorité numérique après le carton rouge infligé au deuxième ligne Bastien Chalureau.

"Rien n'a été facile. Il faut féliciter les Biarrots qui ne lâchent rien", a réagi l'ancien sélectionneur du XV de France (2011-2015).

Longtemps accroché, ce match a tourné en faveur des Héraultais à un quart d'heure de la fin quand Vincent Rattez est allé pointer en coin le deuxième essai visiteur, sur la première véritable initiative de l'équipe de "PSA" lors du second acte (20-12).

Cet essai, après celui réussi par Handre Pollard en première période, a coupé les jambes de Biarrots, portés par la botte de Brett Herron (4 pénalités) mais dominateurs stériles, incapables de mettre à mal la défense adverse solidaire dans le combat. Le surpuissant Masivesi Dakuwaqa (76e) a enfoncé le clou, ce qui permet au club de Mohed Altrad de rejoindre Toulouse au classement.

La Rochelle quatrième

Le Stade rochelais a lui gagné deux places pour se hisser au quatrième rang, devant Castres, après sa victoire sur Lyon (25-3), désormais sixième. Sous une pluie battante, les Maritimes ont affiché leur supériorité à domicile avec un sixième succès d'affilée en championnat au stade Marcel-Deflandre.

Le centre sud-africain de Montpellier Handre Pollard, auteur d'un essai face à Biarritz, le 27 décembre 2021 en Top 14 GAIZKA IROZ AFP

Après l'émouvant hommage rendu au troisième ligne international Kevin Gourdon, contraint d'arrêter brutalement sa carrière à 31 ans en raison d'un problème cardiaque, les Rochelais ont dominé la première période (13-3), grâce à un essai du troisième ligne centre des Bleus Grégory Alldritt, très en vue, et la réussite de l'ouvreur néo-zélandais Ihaia West devant les perches.

Puis le deuxième ligne Thomas Lavault et un troisième essai collectif, finalement attribué à l'inévitable Alldritt, ont permis aux Rochelais d'assurer le bonus. Avant que l'arrière Brice Dulin n'empêche le Lyonnais Ethan Dumortier d'aplatir.

Prochain rendez-vous pour les Maritimes: dès dimanche à Castres à l'occasion de la 14e journée. Celle-ci doit débuter samedi avec notamment un choc entre Clermont et le Stade toulousain, en espérant que le championnat sera cette fois épargné par le virus.

Les clubs pourront encore bénéficier de stades pleins. Car le 3 janvier sera marqué par le retour des jauges, fixées à 5.000 spectateurs en extérieur "pour freiner le variant Omicron", comme l'a annoncé le gouvernement lundi soir. Et ce, pour une durée de trois semaines.

