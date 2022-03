Top 14: terroir, coloc et cheveux longs, les années castraises de Jelonch et Dupont

Antoine Dupont (balle en mains) lors d'un match de Coupe d'Europe avec Castres le 24 janvier 2015 au stade Pierre-Antoine REMY GABALDA AFP/Archives

Castres (AFP) – Les cheveux étaient un peu plus longs et la taille des bras moins imposante lorsque Antoine Dupont et Anthony Jelonch, à peine majeurs, ont débarqué ensemble à Castres, où ces deux "bijoux" du rugby français ont été polis avant d'éclore au plus haut niveau.