Top 14: Willemse va se faire opérer la semaine prochaine et sera absent quatre mois

Montpellier (AFP) – Le deuxième ligne international de Montpellier Paul Willemse, qui souffre d'une rupture du ligament latéral du genou droit, sera opéré la semaine prochaine et devrait être indisponible pour une durée estimée à quatre mois, a annoncé vendredi le leader du Top 14.

"Les derniers éléments concernant sa blessure sont finalement favorables à une intervention chirurgicale. Son indisponibilité devrait donc être d'une durée de 4 mois à la suite de l'intervention prévue en début de semaine prochaine", a précisé dans un communiqué le club héraultais.

L'expérimenté joueur des Bleus, qui a passé des examens complémentaires en milieu de semaine, met ainsi un terme à sa saison. Il ne rejouera pas avant le début de la saison prochaine avec Montpellier, en tête du championnat à deux journées de la fin et qui disputera samedi (18h30) son quart de finale de Coupe d'Europe contre la Rochelle au stade Marcel-Deflandre.

Willemse, 29 ans, s'est blessé samedi dernier lors de la défaite (43-20) concédée à Lyon lors de la 24e journée du Top 14.

L'international français (24 sélections, deux essais), d'origine sud-africaine, ne participera donc pas non plus à la tournée estivale de l'équipe de France au Japon, où les Bleus disputeront deux test-matches face aux "Brave Blossoms" les 2 et 9 juillet.

Le puissant "Chelemard' (2,01 m, 128 kg), naturalisé depuis novembre 2018, s'est imposé depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête de l'équipe de France comme un élément de base des Bleus.

Il a été titulaire lors des cinq matches du dernier Tournoi des six nations, que la France a remporté, avec le Grand Chelem à la clé.

L'expérimenté deuxième ligne est l'une des clés de voûte du pack du MHR, qu'il a rejoint en 2015 en provenance de Grenoble.

