Tour d'Italie: Miguel Angel Lopez blessé à une cuisse

Catane (Italie) (AFP) – Le Colombien Miguel Angel Lopez, qui a abandonné mardi le Giro dans la 4e étape, souffre d'une blessure à la cuisse gauche, a confirmé en soirée son équipe Astana.

"Notre premier diagnostic est l'inflammation du tendon du quadriceps gauche due à une surcharge probable ou à une blessure ancienne", a déclaré le Dr Emilio Magni, médecin de l'équipe kazakhe.

"Dans les prochains jours, il passera un examen médical approfondi pour trouver la cause exacte de la blessure afin de commencer le traitement approprié", a ajouté le médecin.

Le grimpeur colombien souffrait depuis plusieurs jours, avant même le départ du Giro vendredi dernier à Budapest.

"Nous avons essayé de faire de notre mieux pour résoudre ce problème lors des premières étapes à Budapest et pendant la journée de repos, mais cela n'a pas fonctionné", a reconnu le Dr Magni.

Cet abandon est le quatrième à la suite du Colombien dans les grands tours, depuis sa sixième place du Tour de France 2020 agrémentée d'un succès de prestige dans l'étape du col de la Loze (Savoie).

"C'est vraiment triste de finir le Giro de cette façon après seulement quatre jours à cause d'une blessure", a réagi Miguel Angel Lopez. "Le staff de l'équipe a fait tout son possible pour m'aider à récupérer pendant ces jours mais c'était impossible dans des conditions de course".

"J'espérais que ça s'améliorerait mais aujourd'hui, je ne pouvais tout simplement pas appuyer sur les pédales normalement à cause de la douleur à la cuisse", a expliqué le Colombien qui avait déjà dû abandonner le Giro en Sicile lors de l'édition 2020, après une chute dans le contre-la-montre inaugural de Palerme.

