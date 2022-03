Tour de Catalogne: Higuita remporte sa première course par étapes du WorldTour

Sergio Higuita le 14 mars 2020 lors de la 7e étape de Paris-Nice entre Nice et Valdeblore La Colmiane

Paris (AFP) – Le champion de Colombie Sergio Higuita a conservé son avantage sur l'Equatorien Richard Carapaz pour remporter le Tour de Catalogne, dimanche à Barcelone, sa première victoire dans une course par étapes du WorldTour.

La 7e étape et dernière étape a été gagnée par l'Italien Andrea Bagioli.

Sur la colline olympique de Montjuic, Higuita a contrôlé les attaques de ses rivaux. Il a terminé dans le même temps que Carapaz, son dauphin (à 16 sec) et compagnon, samedi, d'une longue échappée de quelque 120 kilomètres qui lui avait permis de s'emparer des commandes de la course.

"J'étais fatigué après l'étape d'hier, je savais que ce serait dur", a commenté le Colombien de l'équipe Bora. "Je m'attendais à des attaques et elles ont eu lieu".

Higuita a surtout surveillé Carapaz qui a forcé l'allure dans l'avant-dernière ascension de Montjuic, sur le circuit final à parcourir six fois. Mais le champion olympique en titre n'a pu provoquer la décision, pas plus que le Norvégien Tobias Johannessen, le plus en jambes parmi les coureurs du classement général.

Au sprint, Bagioli, revenu sur le groupe de tête avant le dernier kilomètre, s'est imposé au Hongrois Attila Valter. L'Italien (23 ans) a signé le deuxième succès de la semaine pour l'équipe Quick-Step, deux jours après la victoire au sprint du Britannique Ethan Vernon.

"On termine fatigué car toute la semaine a été dure mais c'était une belle semaine", a apprécié Higuita au terme d'une course marquée par l'arrêt cardiorespiratoire du champion d'Europe, l'Italien Sonny Colbrelli, à l'arrivée de la première étape lundi dernier.

A 24 ans, Higuita a enlevé sa première course par étapes WorldTour, son deuxième succès de la saison après une étape du Tour d'Algarve en février au Portugal.

Le jeune Colombien, le deuxième coureur de son pays à figurer au palmarès après Nairo Quintana, s'était affirmé dès sa première saison au plus haut niveau. En 2019, il avait pris la deuxième place du Tour de Californie (derrière Tadej Pogacar) avant de gagner une étape de la Vuelta.

