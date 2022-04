Tour de Romandie: Hayter remporte le prologue, Thomas en embuscade

Lausanne (AFP) – Le jeune Britannique Ethan Hayter (Ineos), qui combine piste et route, a remporté mardi le prologue du Tour de Romandie, alors que son leader Geraint Thomas a signé la meilleure performance des candidats à la victoire finale.

Publicité Lire la suite

Hayter, 23 ans, a parcouru les 5,12 km en 5 min 52 sec, devançant de 3 sec 92 l'Australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma), champion du monde 2018 et 2019 du contre-la-montre et vainqueur du prologue romand l'an dernier, et de 9 sec 38 l'Autrichien Felix Grossschartner (Bora Hansgrohe).

Le premier porteur du maillot vert de leader, pour la 75e édition de l'épreuve, est à la fois champion de Grande-Bretagne en titre du contre-la-montre, champion du monde en titre de l'omnium et vice-champion olympique de la course à l'américaine.

La joie du Britannique Ethan Hayter, maillot vert de leader, après avoir remporté le prologue du Tour de Romandie, le 26 avril 2022 à Lausanne Fabrice COFFRINI AFP

Son agilité de pistard l'a servi sur un parcours quasi-plat mais piégeux, passant par le nouveau stade de la Tuilière et l'aérodrome de la Blécherette, avec sept virages dont deux en épingle à cheveu.

D'ici l'arrivée dimanche, il risque cependant de repasser au service de son coéquipier Geraint Thomas, vainqueur sortant de l'épreuve, qui s'est bien sorti d'un tracé peu propice à ses qualités de grimpeur en terminant quatrième à 9 sec 57.

Très attendu mais handicapé en début de saison par une fracture d'une vertèbre en décembre, le champion de France Rémi Cavagna n'a pris que la 17e place de l'étape, à 16 sec d'Ethan Hayter.

Thibaut Pinot, de retour sur l'épreuve romande pour la première fois depuis 2016, a fini 88e à 33 sec, et visera surtout la grande étape de montagne samedi entre Aigle et Zinal.

La première des cinq étapes de l'épreuve, qui se terminera dimanche dans le village alpin de Villars par un nouveau contre-la-montre, cette fois escarpé, amènera mercredi les coureurs de la Grande Béroche à Romont, sur un parcours pour baroudeurs de 178 km et près de 3.000 m de dénivelé.

© 2022 AFP