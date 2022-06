Tour de Suisse: coup double pour Vlasov, coup dur pour Yates et la Jumbo

Le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), lors du Tour de Romandie, le 1er mai 2022 Fabrice COFFRINI AFP/Archives

Paris (AFP) – Le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) a remporté la 5e étape du Tour de Suisse entre Ambri et Novazzano et s'est du même coup emparé de la tête du classement général aux dépens du Britannique Stephen Williams (Bahrain), maillot jaune depuis la 1re étape et victime d'une sévère défaillance jeudi.