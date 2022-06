Tour de Suisse: le Covid-19 entraîne l'abandon d'une trentaine de coureurs, dont le maillot jaune Vlasov

Aleksander Vlasov (Astana), aligné sur le Tour d'Italie le 30 mai 2021 à Milan, fait partie des coureurs forfait pour cause de covid sur le Tour de Suisse

Paris (AFP) – Une trentaine de coureurs, dont le tout frais maillot jaune russe Aleksander Vlasov, ont dû abandonner le Tour de Suisse vendredi avant le départ de la 6e étape à Locarno à cause de nombreux cas de Covid-19.

La veille, c'est le Britannique Adam Yates (Ineos) et l'ensemble de l'équipe Jumbo-Visma qui avaient été contraints d'abandonner.

Alors que Aleksander Vlasov, vainqueur de la 5e étape s'apprêtait à courir dans la peau du leader vendredi, le Russe a été testé positif au Covid-19.

Et il est loin d'être le seul. Après Jumbo-Visma, l'ensemble des équipes UAE-Teams, Bahrain-Victorious et Alpecin-Fenix n'ont pu prendre le départ à cause de cas dans leurs rangs.

Les autres équipes ne sont pas épargnées. EF Education-Easypost a enregistré quatre coureurs positifs : Stefan Bisseger, Alberto Bettiol, Hugh Carty et enfin le Colombien Rigoberto Uran.

Les équipes Bora-Hansgrohe et Israel-Premier Tech comptent deux absents chacune : Vlasov et Anton Palzer d'un côté, Sebastian Berwick et Reto Hollenstein (cas contact) de l'autre.

Enfin Gianluca Brambilla (Trek Segafredo), Alex Aranburu (Movistar), Louis Vervaeke (Quick-Step), Simone Petilli (Intermarché-Wanty) et Thomas Pidcock (Ineos-Grenadiers) complètent la longue liste des absents.

La 6e étape du Tour de Suisse, qui a débuté vendredi en fin de matinée à Locarno, emmènera les coureurs jusqu'à Moosalp.

En l'absence de Vlasov, c'est le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) qui a récupéré le maillot jaune de leader.

