Tournoi des six nations: l'Ecosse déchante au pays de Galles

Londres (AFP) – Une semaine après son succès contre l'Angleterre, l'Ecosse n'a pas confirmé chez les tenants du titre gallois en cédant in extremis (20-17) dans un match accroché, samedi lors de la deuxième journée du Tournoi des six nations.

Le XV du poireau, surclassé par l'Irlande la semaine dernière (29-7), a fait la différence sur un drop de Dan Biggar à 10 minutes de la fin, alors que ses adversaires jouaient à 14 après un carton jaune pour Finn Russell (67e).

Quelques secondes avant cela, Dan Biggar avait trouvé le poteau sur une pénalité bien placée, mais l'en-avant, jugé volontaire, de l'ouvreur écossais, est venu "couronner" négativement une prestation extrêmement décevante de Russell.

A ce stade du match, il était devenu évident que la différence se ferait sur des détails entre deux équipes qui avaient eu leur moment de domination en première période.

Le pays de Galles a montré sa capacité à réagir après son entame difficile, la semaine dernière, en Irlande, en prenant les devants sur deux pénalités de Dan Biggar (6-0, 7e).

Mais les Écossais ont retrouvé un peu de fluidité offensive pour marquer le premier essai du match, en bout de ligne, par Darcy Graham, qui a remporté son un-contre-un face à Louis Rees-Zammit pour aplatir en pointe (11e), et mener 14-9 à la demi-heure de jeu.

Devant leur public, les Gallois ont toutefois réagi avant la pause en inscrivant un essai sur un groupé pénétrant par Tomas Francis pour remettre les deux équipes à égalité à la pause (14-14).

La seconde période a été encore plus serrée et l'infériorité numérique dans le dernier quart d'heure a pesé très lourd pour une Ecosse qui a, une nouvelle fois, fait preuve d'inconstance, à l'image de son Tournoi 2021 où, en dépit de victoires à Twickenham et au Stade de France, elle n'avait fini que 4e.

L'ailier gallois Alex Cuthbert tente d'échapper à l'Ecossais Pierr Schoeman dans le tournoi des six nations à Cardiff, le 12 février 2022 Geoff Caddick AFP

La pénalité concédée à la 78e, quand le première ligne remplaçant gallois Dillon Lewis a contesté un ballon dans un regroupement, montre le chemin qu'il reste à parcourir au XV du chardon pour viser le titre.

Les Gallois, toujours diminués par de nombreuses absences de cadres sur blessure, se sont relancés avant d'aller défier l'Angleterre à Twickenham dans deux semaines, alors que les Ecossais recevront la France pour un match couperet.

