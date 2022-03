Tournoi des six nations: l'Irlande dans le viseur anglais

Les avants anglais et irlandais s'affrontent lors du Tournoi des Six nations, le 20 mars 2021 à l'Aviva Stadium à Dublin

Cardiff (Royaume-Uni) (AFP) – "Comme une demi-finale": le perdant du choc au sommet entre l'Angleterre et l'Irlande, samedi (17h45), pourra faire une croix sur ses espoirs de victoire finale dans le Tournoi des six nations 2022.

Lancés à la poursuite des Bleus, dernière équipe invaincue et qui affronte le pays de Galles vendredi, Irlandais et Anglais ne peuvent plus se permettre le moindre faux pas.

Une victoire du XV de la Rose à Twickenham et les Anglais s'offriraient une véritable finale, une semaine plus tard, contre le XV de France.

"Nous voyons ce match contre l'Irlande comme une demi-finale", a d'ailleurs prévenu le sélectionneur anglais Eddie Jones.

"L'Irlande est l'équipe la plus soudée du monde en ce moment et ce sera un bon test ce week-end (...) Tout ce qui m'inquiète, c'est que mon équipe joue bien. Nous sommes préparés et nous allons les attaquer", a-t-il ajouté.

Habitué des joutes verbales, le technicien australien du XV de la Rose a préféré laisser les Irlandais endosser le costume de cador: "Ils sont les favoris. Je suis allé au café hier et la serveuse m'a dit +Cette équipe d'Irlande doit vraiment être bonne: leurs anciens joueurs disent qu'ils vont gagner, les anciens internationaux anglais disent qu'ils vont gagner. Ca fait quoi ?+ Je lui ai répondu +Je veux juste mon café+", a rigolé Jones.

Reste que, après sa défaite initiale contre l'Ecosse (20-17), le XV de la Rose a retrouvé du piquant en dominant l'Italie (33-0) puis le pays de Galles (23-19). Une troisième victoire de rang contre l'Irlande, qui ne les a plus battu à Twickenham depuis 2018, offrirait une belle chance aux Anglais de gâcher la fête française le 19 mars au Stade de France.

Dans les autres rencontres de la journée, l'Ecosse tâchera d'oublier contre l'Italie à Rome de sa déconvenue contre la France (36-17). L'équipe d'Italie n'a plus gagné un match dans la compétition depuis 2015.

La France, elle, a poursuivi vendredi soir sa route vers un possible premier Grand Chelem depuis 2010 en s'imposant 13-9 lors d'un déplacement périlleux au pays de Galles, tenant du titre. Une passation de pouvoir ?

