Transfert: Lacazette, le buteur maison en approche à Lyon

Paris (AFP) – Pour rebondir après une saison ratée, l'Olympique lyonnais fait revenir au bercail son attaquant fétiche Alexandre Lacazette, de retour à Lyon mercredi pour passer sa visite médicale en vue d'une signature dans son ancien club, cinq ans après son départ à Arsenal.

Après Tanguy Ndombélé, rapatrié pour six mois en prêt au mercato de janvier, voici une autre ex-pépite du club qui revient à l'OL: l'international âgé de 31 ans, en fin de contrat avec les Gunners, s'est rendu à Lyon mercredi pour passer sa visite médicale, a-t-on appris d'une source proche du club.

L'Olympique lyonnais a annoncé la tenue d'une conférence de presse jeudi matin pour officialiser le retour de son ancien avant-centre transféré en 2017 à Arsenal pour 53 millions d'euros, un record à l'époque pour Lyon comme pour le club londonien.

Le club dirigé par Jean-Michel Aulas a réussi à convaincre son ancien buteur de revenir, quand bien même l'OL ne disputera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, après un exercice 2021-2022 terminé au 8e rang par les hommes de Peter Bosz.

Lacazette, qui s'est éloigné des Bleus en Angleterre, retrouve cinq ans plus tard une équipe rajeunie et remodelée, construite en attaque autour du Français Moussa Dembélé, auteur de 17 buts toutes compétitions confondues depuis le début de l'année 2022, mais dont l'avenir s'écrit, lui aussi, en pointillés, à un an de l'expiration de son contrat.

Avec ce retour d'un natif de la ville, formé à l'OL depuis ses 12 ans - il est arrivé en 2003 ! -, Lyon retrouve l'un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1 dans les années 2010, le 4e joueur le plus prolifique de l'histoire du club.

Trace mitigée à Arsenal

Avec son club formateur en Championnat, Lacazette a inscrit 100 buts en L1 entre 2010 et 2017, l'année de son départ pour l'Angleterre.

Au moment de son exil vers Londres, "Alex" Lacazette restait sur trois saisons statistiques exceptionnelles, terminées comme meilleur buteur français de la Ligue 1, juste derrière Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani en 2016 et 2017, et tout simplement comme N.1 en 2015, avec 27 buts.

Depuis son départ, ni le Burkinabé Bertrand Traoré, ni le Dominicain Mariano Diaz, ni le Néerlandais Memphis Depay n'ont réellement réussi à prolonger l'impact statistique du Français.

Parti sur les traces de Thierry Henry, légende d'Arsenal, Lacazette y aura laissé une trace mitigée, avec une influence certes régulière - au moins 10 buts en Premier League lors des quatre premières saisons, un rôle de cadre dans le vestiaire avec le brassard de capitaine sur plusieurs matches -, mais jamais similaire à celle de ses années lyonnaises.

Son duo formé avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, parti vers Barcelone cet hiver, restera néanmoins l'un des axes-clé des Gunners de ces cinq dernières années... à défaut de trophées majeurs soulevés (une Coupe d'Angleterre, un Community Shield, une finale de Ligue Europa).

En cinq saisons, Lacazette n'aura ainsi jamais réussi à qualifier Arsenal pour la Ligue des champions, qu'il avait pourtant disputée cinq fois avec Lyon.

Retrouver la C1 sera de nouveau l'objectif des Lyonnais, en reconstruction après une saison ratée. Pour Lacazette, l'équipe de France est aussi dans un coin de la tête, mais le retard pris par l'attaquant dans la course au Mondial-2022 au Qatar semble large.

En effet, le buteur aux 16 sélections (3 buts) n'a plus joué depuis novembre 2017 avec les Bleus. Rappelé un an plus tard par Didier Deschamps, il avait dû déclarer forfait et quitter le rassemblement...

