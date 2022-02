UAE Tour: Philipsen démarre bien sa saison

Jasper Philipsen, tout à gauche, franchit en vainqueur la ligne d'arrivée de la 1re étape de l'UAE Tour à Madinat Zayed, aux Emirats arabes unis, le 20 février 2022 GIUSEPPE CACACE AFP

Paris (AFP) – Première course de 2022, premier succès: le Belge de l'équipe Alpecin-Fenix Jasper Philipsen a démarré idéalement sa saison en remportant dimanche au sprint la première étape de l'UAE Tour, première course WorldTour de la saison cycliste, et enfilé le maillot rouge de leader.