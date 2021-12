Verstappen, Hamilton et les autres: 2022 ou le bal des prétendants

Paris (AFP) – En 2022, Max Verstappen (Red Bull), tout frais champion qui visera le doublé, et Lewis Hamilton (Mercedes), pour une deuxième chance de huitième titre record, pourraient trouver sur leur route d'autres candidats au sacre mondial en Formule 1.

Avec l'arrivée d'une toute nouvelle réglementation et des monoplaces censées pouvoir se suivre et se doubler plus facilement, les cartes peuvent être rebattues. Entre les protagonistes et les seconds rôles, qui aura la palme ?

Verstappen-Hamilton, saison 2 ?

Les scénaristes de 2021 ont mis le paquet. A l'issue du 22e épisode, les spectateurs ont dû attendre la dernière minute et le twist final pour voir Verstappen détrôner Hamilton. A 24 ans, le Néerlandais quitte son statut de jeune premier pour le rôle de sa vie. Il abordera sa huitième saison - déjà - avec l'étiquette du champion à battre. Si Red Bull lui donne encore une voiture capable d'être en haut de l'affiche, son talent fera le reste.

Formule 1 : le duel Verstappen-Hamilton Kenan AUGEARD AFP

Hamilton est à un autre stade de sa carrière. Mais pour le Britannique, qui aura 37 ans en janvier, le pitch reste clair: devenir le pilote le plus titré de l'histoire avec huit sacres. Comme Red Bull, Mercedes devrait encore être au sommet. S'il a le mauvais rôle en 2021, "Sir Lewis" a montré à plusieurs reprises tout son répertoire. 2022 sera-t-elle la bonne saison pour dépasser Michael Schumacher au sommet du panthéon ?

Leclerc ou Sainz: Ferrari de retour ?

Charles Leclerc a gagné deux Grands Prix, en 2019. En 2020, pire saison de Ferrari en 40 ans (6e constructeur), il a essuyé les plâtres, avant de connaître un début de renaissance en 2021 (3e constructeur, 7e pilote). Mais les tifosi de la Scuderia attendent mieux: un premier titre depuis celui de Kimi Räikkönen en 2007. Le Monégasque de 24 ans a pris la pole à Monaco et en Azerbaïdjan, sans transformer l'essai, et a frôlé la victoire à Silverstone (2e). Mais au final, il a vu son équipier Carlos Sainz Jr le coiffer au poteau d'Abou Dhabi.

Le pilote de l'écurie Ferrari Charles Leclerc sur le circuit de Yas Marina avantle GP d'Abou Dhabi, le 12 décembre 2021 ANDREJ ISAKOVIC AFP

A 27 ans, Sainz, transfuge de McLaren, a trompé les pronostics en finissant 5e mondial. L'Espagnol finit meilleur pilote derrière les écuries de pointe (Mercedes, Red Bull), grâce à quatre podiums. Désormais, il compte bien suivre les traces de son père Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes.

- Norris, l'expérience en plus ? -

Comme Ferrari, McLaren cherche à remonter le temps. L'écurie britannique n'a plus gagné le titre pilote depuis 2008 avec un certain Lewis Hamilton. Pour prendre la relève, la firme de Woking mise sur son espoir Lando Norris. Onzième en 2019, 9e en 2020, 6e en 2021... l'Anglais de 22 ans est en constante progression. Le deuxième plus jeune pilote de l'élite a du génie dans ses coups de volant. Ne manque que l'expérience: en Russie, à l'arrivée de la pluie, il n'est pas rentré aux stands à l'inverse de ses concurrents, le privant de son premier succès. Attention aussi à son équipier australien Daniel Ricciardo (8e mondial, 32 ans), qui a offert à McLaren sa première victoire depuis 2012, à Monza.

Le pilote McLaren Lando Norris sur la 3e marche du podium du GP d'Autriche sur le Red Bull Ring de Spielberg, le 4 juillet 2021 CHRISTIAN BRUNA POOL/AFP/Archives

Russell, épine dans le pied d'Hamilton?

Si Hamilton pouvait compter sur un équipier modèle avec Valtteri Bottas, qui ne roulait pas vraiment sur ses plates-bandes, c'est peut-être fini. De l'autre côté du garage Mercedes, George Russell et son ambition prendront place. Le Britannique de 23 ans est considéré comme un potentiel futur champion, d'où sa promotion dans une Flèche d'Argent. S'il ne sera peut-être pas directement un candidat au titre, il pourra tout du moins jouer des victoires. A voir si cela sert ou dessert son illustre aîné d'équipier.

Alonso, quarantenaire rugissant ?

Champion du monde 2005 et 2006 avec Renault, Fernando Alonso est revenu en F1 en 2021, après deux ans d'absence, avec une idée derrière le casque. Plutôt un pari : qu'Alpine lui offre une voiture capable de jouer les victoires en 2022. Une chose est sûre après cette saison, le taureau des Asturies en a encore sous les cornes (course sprint à Silverstone ou encore défense contre Hamilton en Hongrie).

Fernando Alonso vient de décrocher son premier podium avec Alpine au GP du Qatar à Lusail, le 21 novembre 2021 HAMAD I MOHAMMED POOL/AFP/Archives

A 40 ans, il a fini 10e et battu son équipier Esteban Ocon, 11e. Ce dernier, imitant son compatriote Pierre Gasly en 2020, a remporté en 2021 son premier GP (Hongrie). Mais les deux Français de 25 ans restent tributaires de leur monoplace : ni Alpine, ni AlphaTauri ne comptent parmi les meilleurs.

