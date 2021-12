Violences sexuelles: l'affaire Agnel, un nouveau séisme dans le sport

Paris (AFP) – Après les révélations de la patineuse Sarah Abitbol en 2020, la mise en examen pour viol sur mineur du champion olympique de natation Yannick Agnel voit le monde du sport, milieu parfois propice à l'emprise, continuer son "metoo" par secousses.

Mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur, le nageur a reconnu la "matérialité des faits" mais a contesté "toute contrainte" exercée sur la victime présumée, âgée de 13 ans à l'époque et fille de son entraîneur Lionel Horter.

La procureure de Mulhouse a bien rappelé lundi le cadre de la loi qui interdit toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans, même si celui-ci est consentant. Yannick Agnel avait 24 ans à l'époque.

Depuis la mise en examen du double champion olympique, devenu consultant, le microcosme de la natation est sans voix, sidéré comme le monde du sport l'avait été quand Sarah Abitbol avait dit publiquement qu'elle avait été violée par son entraîneur entre ses 15 et 17 ans.

Ceci avait été le point de départ du mouvement de libération de la parole dans le sport, ou de l'écoute car parfois les victimes ont parlé sans être entendues: une grande enquête du collectif Disclose fin 2019 a mis au jour des "dysfonctionnements majeurs" à tous les échelons, et dénombré au moins 276 victimes, en majorité des enfants de moins de 15 ans, et dans 28 disciplines différentes.

Il s'agit souvent de l'entourage des sportifs: entraîneurs, médecins, kinés, des adultes ayant une certaine autorité.

Comme dans l'affaire USA gymnastics où le médecin Larry Nassar a fait plus de 250 victimes, la plupart mineurs, notamment la star Simone Biles qui a témoigné mi-septembre devant le congrès américain après des JO de Tokyo où elle a éclaté en plein vol.

L'ex-entraîneur gymnaste Larry Nassar auteur de plus de 250 abus sexuels est jugé devant le tribunal du comté d'Eaton dans l'état de Charlotte, le 5 février 2018 SCOTT OLSON Getty/AFP/Archives

Dans le documentaire "Athlete A", plusieurs victimes racontent comment dans ce milieu si rude de la gym, le médecin et ostéopathe Larry Nassar s'attirait la complicité des adolescentes, en jouant à l'encadrant sympa qui donnait en cachette des en-cas à des jeunes filles dont le poids est strictement contrôlé.

En Angleterre, les révélations du footballeur Andy Woodward en 2016, qui avait révélé avoir été agressé par un entraîneur, ont généré une cascade de témoignages dans le foot anglais.

Abus systémiques

En France, selon les derniers chiffres publiés par le ministère des Sports, la cellule de lutte contre les violences sexuelles fait état de "600 personnes mises en cause", dont ne faisait pas partie Yannick Agnel.

Comme l'expliquait il y a quelques mois à l'AFP Fabienne Bourdais, la déléguée ministérielle en charge de cette cellule, il y a "aussi" des violences exercées par un(e) sportif (ve) sur un ou une autre, au sein d'une équipe par exemple.

Elles sont plus rarement rendues publiques même si ce qui est considéré comme la première plainte en la matière est le fait de Catherine Moyon De Baecque, championne de France de lancer de marteau, qui a dénoncé dans les années 1990 des agressions sexuelles par des membres de son équipe durant un stage. Ses agresseurs ont été condamnés mais la sportive a été mise au ban de son sport.

L'ex-président de la fédération des sports de glace Didier Gailhaguet au siège de la FFSG à Paris, le 5 février 2020 FRANCK FIFE AFP/Archives

Lundi, la procureure de Mulhouse a indiqué que "la personnalité" de Yannick Agnel avait "pu rentrer en ligne de compte". "C'est quelqu'un qui est un champion, qui avait une personnalité forte", a-t-elle dit sans plus de détails. Un double champion olympique de 24 ans face à une nageuse de 13 ans.

Auteur d'un documentaire sur les violences sexuelles dans le sport et du livre "l'entraîneur et l'enfant", Pierre-Emmanuel Luneau explique dans son livre, publié il y a quelques mois, que le milieu du sport peut être propice à l'emprise, encore plus quand il s'agit du haut niveau.

Ados en stage à des milliers de kilomètres, pression pour réussir, intimité avec le ou les encadrants, la "grande famille du sport" a ses silences et ses secrets et selon lui les abus contre les enfants sont systémiques.

