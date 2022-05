Viols au Pôle France de gymnastique féminine de Saint Etienne: affaire classée

L’enquête sur les viols et agressions sexuelles dans les années 1980 et 90 au Pôle France de gymnastique féminine de Saint-Etienne a été classée Oli SCARFF AFP/Archives

Saint-Étienne (AFP) – L’enquête sur les accusations de viols et agressions sexuelles commis dans les années 1980 et 90 au Pôle France de gymnastique féminine de Saint-Etienne a été classée à cause de l’état de santé du principal mis en cause, a-t-on appris samedi de source judiciaire.