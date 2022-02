WRC/Suède: Kalle Rovanperä remporte le rallye de Suède

Le pilote finlandais Kalle Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen (au centre), vainqueurs du rallye de Suède, se tiennent sur le podium avec les Belges Thierry Neuville et Martjin Wydeghe deuxièmes (à gauche) et les Finlandais Esapekka Lappi et Janne Ferm troisièmes (à droite) le 27 février 2022 à Umeaa (Suède)

Micke FRANSSON TT NEWS AGENCY/AFP