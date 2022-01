XV de France: la prime à la stabilité pour le Tournoi

Le XV de France impériale face aux All Blacks avec un grand Antoine Dupont lors du tournoi d'Automne des nations à Saint-Denis, au nord de Paris, le 20 novembre 2021 FRANCK FIFE AFP/Archives

Paris (AFP) – On prend (presque) les mêmes et on recommence: le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a convoqué un groupe de 42 joueurs pour le stage préparatoire au Tournoi des six nations où figurent les titulaires habituels, vainqueurs des All Blacks il y a deux mois.