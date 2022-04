XV de France: les Bleues n'ont "rien à envier" à l'Angleterre, selon Marine Ménager

Paris (AFP) – Le XV de France féminin "n'a rien à envier" aux Anglaises, N.1 mondiales et triple tenante du titre dans le Tournoi des six nations, a assuré l'ailière des Bleues Marine Ménager à l'AFP, à la veille du Crunch samedi à Bayonne (15h15), décisif pour le Grand Chelem.

QUESTION: Le Crunch de samedi à Bayonne approche. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

REPONSE: "On est toutes hyper impatientes de jouer le match. (...) Ca ressemble à une grosse, grosse finale et il va falloir vraiment tout donner pour le Grand Chelem. On a quatre victoires, elles aussi: on est deux équipes en confiance. Ca va être un match qui ne ressemble pas aux autres, avec des points marqués moins facilement ou un peu plus tard dans le match. On s'y prépare aussi. On sait que ça va taper plus dur... Mais on n'attend que ça. On a hâte d'y être, d'avoir un match vraiment rude. On sait que ça va être serré."

Q: Quelles sont les forces des "Red Roses" ?

R: "Ce sont les premières mondiales, elles jouent bien. Mais on n'a rien à leur envier. On a un groupe énorme, un mélange entre jeunes et anciennes, avec des filles qui sont là depuis un moment mais qui n'ont que 25-26 ans. Ce sont des très bonnes joueuses mais nous aussi. Elles sont très, très solides. Surtout sur les mauls, elles ont énormément marqué dans le Tournoi. Mais on va se concentrer sur nous, sur notre jeu. On a tout ce qu'il faut entre les mains. Il faut juste être capable de jouer dans les espaces, sur nos points forts comme le jeu au pied ou la conquête. Il va falloir mettre beaucoup d'envie, on aura le public avec nous. Il y a beaucoup d'excitation, c'est des matches qu'on apprécie toujours parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'engagement. C'est ceux-là qu'on préfère. Finir le Tournoi, sur une finale, contre l'Angleterre, à la maison... C'est parfait."

Q: Vous ne les avez plus battues depuis longtemps...

R: "On a en tête le dernier match à Lille (défaite 17-15 en avril 2021, NDLR), interrompu à cause d'une panne d'électricité. On sentait qu'on était à deux doigts de les +avoir+... Il y a un peu de frustration. On a peut-être un peu moins de pression: beaucoup de gens voient les Anglaises gagner mais, sur un match, il faut tout lâcher et marquer le coup. C'est la dernière marche avant la Coupe du monde. On aimerait valider ce Tournoi pour engranger de la confiance et ça passe par le Grand Chelem. On en avait parlé en début de saison, c'est notre objectif de battre tout le monde."

L'ailière française Marine Ménager, plaque la trois-quarts centre anglaise Emily Scarratt, lors du Tournoi des Six nations, le 10 février 2019 à Doncaster, au nor de l'Angleterre Lindsey PARNABY AFP/Archives

Propos recueillis par Nicholas Mc ANALLY

