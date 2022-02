XV de France: les Bleus "savent à quoi s'attendre en Ecosse", assure Fickou

Marcoussis (France) (AFP) – Sur la route d'un premier Grand Chelem depuis 2010 dans le Tournoi des six nations, les Bleus savent "à quoi s'attendre" avant leur déplacement samedi en Ecosse qui les a battus lors de trois de leurs quatre derniers matches, a prévenu mardi le centre Gaël Fickou.

Q: L'Ecosse est une équipe qui vous pose des problèmes. Comment l'expliquez-vous?

R: "C'est vrai que ça fait longtemps qu'on est en difficulté contre eux, même chez nous... On n'a pas pris les matches par le bon bout, on a parfois été très indisciplinés, ils nous ont mis à mal. C'est une équipe très forte dans beaucoup de secteurs, on se prépare à ça, on essaie de s'améliorer. On se prépare à affronter une équipe redoutable. C'est toujours très dur face à eux, surtout avec leur public qui est à fond derrière son équipe, l'engouement autour du stade. Et puis il y a la météo. Ce sont des éléments à prendre en compte."

Q: Est-ce un match piège?

R: "Chaque match, à ce niveau, est compliqué. C'est toujours difficile. On essaie d'anticiper au mieux toutes les contraintes, les incertitudes. On s'attend à un très gros match. Il y a deux ans, on avait été un peu surpris. Peut-être qu'on était un peu jeunes? On a été pris dans la discipline. Je me souviens, avant même d'entrer dans le stade, ils nous avaient ralentis dans le cortège, avec leurs chants, c'était assez impressionnant. Maintenant, on ne peut plus le dire, on a l'expérience. On sait à quoi s'attendre, le public est vraiment derrière son équipe. La discipline va être hyper importante. La première fois, on avait pris un rouge (pour un coup de poing du pilier droit Mohamed Haouas en 2020, NDLR) qui nous avait fait très mal, ils avaient fait exprès de nous faire dégoupiller. On sait à quoi s'attendre, on a beaucoup travaillé dessus depuis deux ans. La motivation est toute trouvée, c'est une équipe contre laquelle on a pas mal perdu mais on a quelque chose à aller chercher."

Q: Quelle est votre relation avec Yoram Moefana, votre partenaire au centre qui pourrait être décalé à l'aile samedi? Le conseillez-vous?

R: "Il n'a pas besoin de moi, c'est un très bon joueur, il a toutes les qualités pour jouer à tous les postes. Si c'est lui qui doit commencer, je ne doute pas une seconde qu'il aura toutes les qualités pour aider l'équipe et nous faire avancer. Il a vraiment cette force-là, il a cette magie qui lui appartient et qui fait que chaque action, il peut la transformer. Défensivement, il est très solide, très intelligent. Il a toutes les qualités requises."

