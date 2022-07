Macron ya tattauna batutuwan tsaro da Al-Sisi na Masar a birnin Paris

Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da takwaransa na Masar Abdel Fattah al-Sisi a birnin Paris domin tattaunawa ta baya bayan nan da ke da nufin karfafa dangantaka da alakar tsaro da kuma batun masu fafutuka.

Talla Ci gaban karatu

Macron ya karbi bakoncin shugaban kasar Masar a fadar Elysee kwanaki bayan karbar bakuncin shugaban Hadaddiyar Daular Larabawa Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, wanda shi kansa na hannun damar gwamnatin Sisi ne.

Karancin abinci

A cikin wata sanarwa da Elysee ta fitar ta ce, yayin da ake kara nuna damuwa kan illar mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine kan samar da abinci a duniya, shugabannin biyu sun tattauna kan hanyoyin da za a bi wajen tunkarar matsalar tattalin arziki da makamashi da kuma samar da abinci a duniya.

Masar za ta karbi bakuncin taron sauyin yanayi na COP 27 a birnin Sharm El-Sheikh a watan Nuwamba kuma Macron da Sisi sun tattauna kan yaki da dumamar yanayi.

Sanarwar ta kara da cewa, shugabannin kasashen biyu sun yi nazari kan muhimman batutuwan da suka shafi hadin gwiwar kasashen biyu, ta fannoni da dama.

Cinikin jiragen yaki

A shekarar da ta gabata sojojin kasar Masar sun sayi karin jiragen yaki kirar Rafale guda 30 daga kamfanin tsaro na Dassault Aviation na kasar Faransa a wata yarjejeniyar tsaro ta biliyoyin daloli da Faransa ta tabbatar.

Macron na ba da muhimmanci sosai kan dangantaka da Masar kuma yayin ziyarar aiki a watan Disamba na 2020 ya bawa Sisi lambar yabon Faransa mafi girma, Grand Cross of the Legion of Honour, a wani mataki da masu fafutukar kare hakkin bil adama basu ji dadin sa ba.

Masu Fafutuka

Masu fafutuka dai sun dade suna nuna rashin jin dadinsu game da ziyarar ta Sisi, suna masu cewa ya kamata Faransa ta kara kaimi wajen nuna damuwa game da fursunonin siyasa kimanin dubu 60 da ke tsare a gidajen yarin Masar.

LabaranSamun Labaran RFI, Hirarraki, Rubattattuun Labarai, Labarai game da wani, shirye-shirye. Hulda da mu