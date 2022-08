An samu karuwar shekaru 10 kan hasashen yiwuwar tsawon rai ga 'yan Afrika

Rayuwar al'ummar Afrika. AFP - RODGER BOSCH

Wani rahoton Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ya bayyana cewar, an samu karin tsawon rayuwa cikin koshin lafiya a tsakanin ‘yan kasashen nahiyar Afirka, da kimanin karin shekaru 10, cigaban da rahoton ya ce an samu a tsakanin shekarar 2000 zuwa 2019.