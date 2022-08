'Yan adawar Guinea sun sha alwashin zanga-zangar kin jinin mulkin Soji

Gamayyar kawancen 'yan adawa a Guinea da gwamnatin mulkin soji ta rusa ta sha alwashin jagorantar gudanar da zanga-zangar da aka shirya yi a ranar 17 ga watan Agusta tare da yin A-wadai da matakin gwamnatin na rusa kawance.

An sanar da rusa jam’iyyar National Front for the Defence of Constitution (FNDC), gamayyar jam’iyyun siyasa, kungiyoyin kwadago da kungiyoyin farar hula, a wata sanarwa da ta fitar ranar Asabar.

FNDC ce ta biyo bayan haramtacciyar zanga-zangar da aka yi a ranakun 28 da 29 ga watan Yuli inda aka kashe mutane biyar don yin Allah wadai da yadda gwamnatin mulkin soji ke tafiyar da mulkin farar hula.

FNDC ta yi kira ga daukacin ‘yan kasar da su tashi tsaye ta hanyar nuna goyon baya ga zanga-zangar da za a yi a ranar 14 ga watan Agusta a Belgium da kuma fadin kasar Guinea a ranar 17 ga watan Agusta.

